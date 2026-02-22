VIDEO: Influencer queda atrapada en tiroteo del aeropuerto de Jalisco

Luego de que se diera a conocer que abatieron a El Mencho en Jalisco, el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación inició con una serie de violencias

JALISCO, MÉXICO.- Durante las últimas horas se desató una ola de violencia en el estado de Jalisco, luego de que las autoridades dieron a conocer que abatieron al líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este enfrentamiento provocó que el grupo criminal bloqueara carreteras, incendiaria negocios, automóviles y desatará toda clase de tiroteos en contra de autoridades como la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano, mismas que pusieron en alerta todo el estado, y el gobierno pidió a las personas que no salgan de su casa.

Influencer vive tiroteo en Jalisco

A pesar de esto hubo gente que ya estaba en la calle cuando sucedieron los hechos, tal es el caso de una influencia de las redes sociales conocida como Beautyybird. Yasmín ya estaba en el aeropuerto de Jalisco cuando se desató un tiroteo, por lo que tuvo que tirarse el piso junto con su abuelita, con el objetivo de resguardarse de los tiros.

El video lo compartió a través de sus redes sociales oficiales, donde se le puede ver llorando y completamente desesperada por no saber lo que está sucediendo alrededor, sacó su celular para documentar los hechos en caso de que fuera necesario, quedando evidencia del terror que se vivió durante algunos minutos en el tiroteo.

Afortunadamente se reporta qué tanto la influencer de estilo de vida y maquillaje como su abuelita, se encuentran fuera de peligro y resguardados de la violencia que hay en las calles del estado de Jalisco, por el momento únicamente he subido otros posteos donde piden a la gente que recen por los locales y por ellas.

