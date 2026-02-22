VIDEO: Se salvan de que una «espada de hielo» les cayera encima

Lo que parecía un momento tranquilo y común se convirtió en instantes de terror que vivió un hombre que estuvo a punto de ser aplastado por una gran cantidad de hielo

CHINA.- Un impactante video se ha vuelto viral en redes sociales luego de mostrar el momento exacto en el que un hombre se salva, por cuestión de segundos, de ser aplastado por una enorme “espada de hielo”. Los hechos ocurrieron en Anhui, una provincia de China y rápidamente le dieron la vuelta al mundo debido a lo sorprendente y angustiante de la escena.

En la grabación se observa al hombre barriendo con tranquilidad el patio, aparentemente en la parte frontal de su casa o negocio. Lo que parecía una escena cotidiana cambió en cuestión de instantes cuando, desde el techo, comenzó a desprenderse una gran cantidad de hielo acumulado. Al percatarse del peligro, el hombre reacciona de inmediato y se aparta del lugar justo antes de que el pesado bloque impacte contra el suelo.

La rápida decisión de moverse fue clave para salvar su vida, ya que la magnitud del hielo que cayó pudo haber provocado una tragedia. En los comentarios del video, varios usuarios califican el hecho como “milagroso”, destacando que tuvo una reacción instintiva que marcó la diferencia entre la vida y la muerte.

El clip fue compartido por la cuenta de AccuWeather en la red social X, plataforma donde frecuentemente se difunden imágenes relacionadas con fenómenos meteorológicos, alertas por clima severo y escenas impactantes derivadas de condiciones extremas.

El hombre estuvo a punto de morir aplastado por el hielo. Foto/accuweather

¿Qué es una “espada de hielo”?

Una “espada de hielo” no es un término científico formal; es una forma popular de describir un bloque largo y puntiagudo de hielo que se forma en techos o bordes elevados y que, al desprenderse, cae como si fuera una lanza.

¿Cómo se forma una “espada de hielo”?

Se origina principalmente por ciclos de derretimiento y congelación:

Acumulación de nieve o hielo en el techo.

Ligero derretimiento debido al calor del interior de la vivienda o a cambios de temperatura durante el día.

Recongelación cuando la temperatura vuelve a bajar.

En climas muy fríos, como ocurre en varias regiones de China durante el invierno, este fenómeno es común y, en algunos casos, peligroso. Una de las recomendaciones para quienes viven en lugares con nieve acumulada en los techos es no caminar pegados a las orillas, ya que estos desprendimientos son más frecuentes de lo que se cree. Cuando el hielo finalmente se suelta, cae con fuerza considerable debido a su densidad y peso, y dependiendo de su tamaño, puede causar lesiones graves o incluso la muerte.