VIDEO: Violinista se vuelve viral en medio de la violencia desatada en Jalisco

El estado está enfrentando una serie de bloqueos carreteros, tiroteos e incendios de negocios y automóviles, pero este músico quiso seguir tocando para la gente

JALISCO, MÉXICO.- La Zona Metropolitana de Guadalajara y diversos municipios de Jalisco despertaron este domingo 22 de febrero de 2026 sumergidos en una jornada de violencia extrema. Los reportes oficiales confirmaron el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un enfrentamiento con fuerzas federales en la región de Tapalpa.

Desde las primeras horas del día, grupos armados interceptaron vehículos de carga y transporte público para incendiarlos y utilizarlos como barricadas en puntos estratégicos. En Guadalajara, la avenida Lázaro Cárdenas y el Periférico registraron los incidentes más graves, donde el fuego consumió camiones y automóviles particulares ante la mirada de ciudadanos que buscaban refugio. La situación de inseguridad obligó a las autoridades estatales a declarar «Código Rojo», solicitando a la población permanecer en sus hogares y evitar traslados no esenciales.

Violinista se hace viral en violencia de Guadalajara

Ante esto, sí subieron los músicos callejero que está en un mercado tocando tranquilamente su instrumento, mientras las demás personas están comiendo e intentan apresurarse para volver rápidamente a sus casas, ya que por el momento, las instrucciones son mantenerse resguardados de la violencia.

Este video se publicó a través de la red social de TikTok, donde un sujeto seguro que las cosas se sentían como en el Titanic, ya andas haciendo donde los músicos se ponen a tocar como una medida de despedida, pues el barco se está hundiendo y no habría nada que pudiera parar la catástrofe.

Caos en Guadalajara

En este sentido, el gobernador Pablo Lemus anunció la suspensión total de clases para este lunes 23 de febrero en todos los niveles educativos. Asimismo, l

a administración estatal canceló eventos masivos y conciertos programados para el cierre del fin de semana, mientras que la Universidad de Guadalajara emitió alertas de resguardo para su comunidad.

El Gobierno Federal informó que la operación militar resultó en el abatimiento de siete presuntos delincuentes, incluyendo al máximo objetivo prioritario de México y Estados Unidos. Durante las acciones, tres efectivos militares sufrieron heridas de diversa gravedad y recibieron traslado médico inmediato. En los puntos de conflicto, las fuerzas de seguridad aseguraron armamento de alto poder, entre los que destacan lanzacohetes y vehículos blindados de fabricación artesanal conocidos como «monstruos».

