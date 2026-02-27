Niña de 10 años, única asistente a reunión therian en Victoria

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La primera reunión convocada para seguidores de la cultura therian y furry en Ciudad Victoria registró la participación de una sola asistente: una niña de aproximadamente 10 años de edad, quien acudió acompañada por su madre a la Plaza del 15 Hidalgo, en el centro de la capital.

La convocatoria circuló en redes sociales para realizarse la tarde del viernes 27; sin embargo, no logró reunir a más participantes en el punto acordado. Durante varios minutos, la menor permaneció en el lugar portando accesorios alusivos a un lobo gris, mientras curiosos se acercaban a observar y tomar fotografías.

En una breve entrevista transmitida en vivo, la niña expresó que desde los cinco años se identifica con la figura de un lobo y que, en ocasiones, también puede sentirse como “cualquier felino”. Ante las críticas que ha recibido, aseguró que algunos consideran esta tendencia como “una moda tonta”, aunque dijo que esos comentarios no le afectan y que invita a otros jóvenes a “ser valientes”.

Personas que transitaban por la plaza observaron con sorpresa la escena. Algunos mostraron interés por conocer más sobre este tipo de expresiones culturales, mientras otros manifestaron desconcierto. La madre de la menor permaneció en todo momento a su lado.

El término therian hace referencia a personas que se identifican de manera simbólica o espiritual con un animal, mientras que la cultura furry agrupa a quienes gustan de representar personajes antropomórficos mediante atuendos o accesorios. Aunque en otras ciudades del país estos encuentros han reunido a decenas de participantes, en esta ocasión la convocatoria en Victoria tuvo una respuesta mínima.