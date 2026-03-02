Llamado a las y los “desesperados”

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

El mensaje emitido en la asamblea informativa por parte del Jefe Político de MORENA en el estado, el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA fue claro y enviado sin rodeos para todas y todos aquellos que desde hace tiempo andan con la calentura política respecto a sus aspiraciones políticas-electorales en el 2027, el llamado o mensaje hecho marca pero sobre todo envía una clara señal de que deben respetarse los tiempo políticos estipulados dentro de los protocolos de la cuarta transformación en pocas palabras es un contundente nadie se mueva si en ello va violentar los tiempos electorales.

Desde luego que el llamado se realiza habida cuenta dada la desesperación mostrada por infinidad de políticos muchos de ellos actuales funcionarios que ya andan un dia si y otro también moviéndose en pos de buscar desde ahora adeptos en los lugares donde pretenden arribar en la elección del año venidero, de ahí el tajante llamado hecho por la cabez política del movimiento morenista en la entidad, los “adelantados” son cada vez más por tanto era oportuno el llamado siendo por mucho dirigido todos estos avorazados que siguen sin entender que el reloj político tiene su tiempo y ese en Tamaulipas lo marca justamente el jefe político del partido, ni más ni menos, en pocas palabras un jalón de orejas a tiempo, así las cosas.

A partir de esta postura veremos sin duda como funcionarios le bajaran más de tres rayitas a su desmedida calentura política aunque igual habrá quienes se quieran pasar de listos pensando que son más inteligentes, al tiempo.

Por supuesto que dentro de este jalón de orejas se inscriben sujetos como el diputado doble cara HUMBERTO PRIETO HERRERA a quien sin duda alguna el mensaje le debió caer como un balde de agua helada, pues de sobra es sabido que constantemente viaja a Reynosa donde busca afanosamente la alcaldía de aquella ciudad tan lo es que hasta con una escoba en la mano se deja filmar, así de este tamaño su vehemente voracidad.

Por supuesto que otro que deberá cambiar su estrategia de posicionamiento es el Secretario de Ayuntamiento de la capital de estado HUGO RESENDEZ SILVA que como él mismo lo ha dicho pretende llegar a la alcaldía victorense.

En fin luego de lo acontecido en la asamblea informativa se espera que la mayoría de suspirantes hagan un alto en el camino en sus pretensiones políticas pues ya lo dijo el jefe son tiempos de unidad, de cohesión partidista de fortalecer con acciones sustantivas del movimiento impulsado por la doctora CLAUDIA SHEINABUM PARDO.

En tanto lo sucedido con la captura en H. Matamoros concretamente en el Ejido Sandoval de casi un decena de presuntos integrantes del Cártel del Golfo por parte de las distintas fuerzas federales fue sin duda un éxito más de las autoridades, sin embargo al respecto nos informan desde la Cdmx que también presumiblemente indagan a personal de seguridad del estado habida cuenta que de acuerdo a sus informes se sospecha de una probable colusión con los facinerosos.

En otro tema con acciones orientadas a fortalecer la convivencia social y promover una vida digna para las familias tamaulipecas, el Gobierno del Estado en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas presidido por la doctora MARÍA de VILLARREAL impulsa obras de infraestructura social en el municipio del Mante a través del programa Lazos del Bienestar.

Asimismo como parte de esta estrategia de intervención social se construye un espacio comunitario en la colonia popular que beneficiará a dos mil 363 personas, dicho proyecto responde a la necesidad de generar entornos que favorezcan la integración social y fortalezcan la identidad comunitaria y promuevan el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes y familias de la zona cañera.

Con este tipo de hechos que transforman y fortalecen el tejido social, el Gobierno del Estado y el DIF reiteran su compromiso de seguir impulsando obras para un mejor funcionamiento para las familias tamaulipecas.

En otro asunto el sector empresarial de Victoria reiteró el compromiso con el gobierno municipal del alcalde LALO GATTAS BÁEZ para trabajar conjuntamente en acciones de protección civil para salvaguardar a la población ante riesgos y emergencias.

En dicha reunión los agremiados de las cámaras empresariales conocieron por parte de protección civil y bomberos del municipio los avances del plan de seguridad pública y aportaron propuestas a inquietudes para mejorar acciones y estrategias de prevención.

Dentro los acuerdos establecidos con la CANACO, CMIC, CANIRAC sectores hoteleros y gasolineros se enfocan en contribuir a reforzar la seguridad en negocios y sitios de convivencia con la firme finalidad de garantizar espacios seguros para la convivencia y esparcimiento de la ciudadanía.

Correo: maguilar96hotmail.com