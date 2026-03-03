Filias y fobias

INTRÍNGULIS/ JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

“Ella es una persona excepcional y con un tremendo feeling político”, afirma en su libro JULIO SCHERER IBARRA, refiriéndose a la actual Secretaria de Gobernación, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, de quien señala que “era una especie de CISEN del Distrito Federal”, refiriendo que ella se ganó la confianza de AMLO llevando información “de la calle” (p.30).

“Rosa Icela y yo tenemos una relación magnífica. La quiero de toda la vida. Nos decíamos-y nos seguimos diciendo-hermanitos”, remata el ex Consejero Jurídico del presidente LÓPEZ OBRADOR.

De esta época en que AMLO fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000-2006), SCHERER IBARRA cuenta que conoció también a quien fue director de PEMEX (2018-2024) y actual titular del INFONAVIT, OCTAVIO ROMERO OROPEZA, “con quien el equipo de Andrés tenía una gran cercanía” (p.30).

Narra también que, tomando en cuenta la experiencia personal con su papá, don JULIO SCHERER GARCÍA, quien vivió “hasta el últimos de sus días con severos problemas de salud” (p.79), le propuso a LÓPEZ OBRADOR adquirir un seguro de gastos médicos mayores, estando presente en esa plática BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER: “Andrés se negó rotundamente”.

Pero la negativa del ex presidente no detuvo esa intención y la compraron el seguro a la compañía GNP, “poquito antes del infarto” que sufrió LÓPEZ OBRADOR, “un mes, 20 días” (p.80).

SCHERER IBARRA cuenta enseguida que, después de una cena AMLO se sintió mal al regresar a su casa, le hablaron a ANDRÉS LÓPEZ BELTRÁN, su hijo, y lo llevaron al hospital de Médica Sur, en donde fue intervenido y le “cambiaron una válvula” (p.81).

ANDRÉS MANUEL, fue acompañado en su habitación por CESAR YÁÑEZ CENTENO, ALEJANDRO ESQUER VERDUGO y SCHERER IBARRA, junto con BEATRÍZ GUTIÉRREZ MÜLLER, recibiendo la propuesta de pagar los gastos de la cirugía por parte de MIGUEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del DF, y del presidente de la República ENRIQUE PEÑA (p.81).

“Soy amigo de Octavio Romero Oropeza, quien no pudo ser candidato porque Adán Augusto le ganó. Hubiera preferido mil veces trabajar con Octavio que con Adán”, dice SCHERER IBARRA, en el apartado en donde coordinó las elecciones de 2018 en varios estados, por encargo de AMLO.

“Tu deja que Adán haga lo que quiera”, afirma SCHERER IBARRA que le dijo LÓPEZ OBRADOR, a propósito de un evento realizado durante la campaña de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ en Tabasco (p.109).

“En Tabasco se decía que hasta una vaca ganaba…y quizá la vaca lo habría hecho mejor…más adelante se decía que los Adanes, Augusto y Rosalinda, eran quienes gobernaban Chiapas y Tabasco” (p.112).

“Nunca he imaginado a un Secretario de Gobernación que, para resolver un asunto que le encarga su jefe, el presidente, terminara hablando de la buena fe. Un Secretario de Gobernación tiene que ser un hombre de poder”, señala SCHERER IBARRA sobre LÓPEZ HERNÁNDEZ, cuando medió para zanjar el pleito entre el ex Consejero Jurídico y ALEJANDRO GERTZ MANERO, por instrucción de LÓPEZ OBRADOR