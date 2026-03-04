Avanza 60% control de incendio forestal

La conflagración que inició el pasado 22 de febrero ha devastado 280 hectáreas.En la zona laboran 115 brigadistas

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

El incendio forestal que afecta la sierra del municipio de Miquihuana registra 60 por ciento de control y 50 por ciento de liquidación, de acuerdo con el reporte más reciente de la tarjeta diaria de incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Según el informe oficial, el siniestro —activo desde el pasado 22 de febrero— ha dejado una afectación preliminar de 280 hectáreas.

En la zona laboran 115 brigadistas, quienes mantienen trabajos intensivos para contener el avance del fuego y evitar que se extienda a otras áreas de la región serrana.

El 60 por ciento de control significa que el incendio ya no presenta crecimiento libre en buena parte de su perímetro, mientras que el 50 por ciento de liquidación indica que en esas zonas el fuego ha sido completamente extinguido y no existe riesgo inmediato de reactivación.

Las brigadas realizan apertura y rehabilitación de brechas cortafuego, combate directo en puntos activos y vigilancia permanente para prevenir que las condiciones de viento o temperatura favorezcan nuevos focos.

Asimismo, un helicóptero realiza descargas de agua desde el pasado 1 de marzo, lo que ha contribuido a fortalecer las labores de contención.

Este siniestro se mantiene como el único activo en el estado y muestra un avance significativo en su contención, resultado de la estrategia implementada por las autoridades forestales y cuerpos de apoyo desplegados en la zona.

Las labores continuarán hasta lograr la liquidación total del incendio y garantizar que no exista riesgo para las comunidades cercanas ni para el ecosistema de la sierra.