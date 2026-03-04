Colisión en el 8 deja dos heridos

Las circunstancias de este golpe ocurrido en el cruce con la calle Eduardo Pérez, son investigadas por los peritos de vialidad

Por Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Dos personas lesionadas y daños materiales que podrían alcanzar una cifra cercana a los 200 mil pesos es el saldo que dejó un fuerte accidente registrado sobre el bulevar Tamaulipas, metros antes del cruce con la calle Eduardo Pérez, donde participaron una camioneta y un automóvil.

Cerca de las 10:30 de la mañana, se recibió una llamada al 911 en la que informaban sobre dos personas lesionadas producto de este encontronazo. Elementos de Protección Civil del estado fueron los encargados de llegar hasta el sitio para atender a un joven de alrededor de 25 años de edad y una mujer que ronda los 40.

Cabe señalar que ninguno de los dos necesitó traslado a un nosocomio, pues a pesar de lo aparatoso del percance, ellos solo presentaban algunas contusiones en el cuerpo.

Los datos recabados en la escena indicaron que el joven antes mencionado conducía un automóvil Ford Fusión que se desplazaba en sentido de norte a sur sobre los carriles centrales de la calle 8. Fue a la altura de las bodegas del IMSS que una camioneta Nissan X Trail sale de los carriles laterales y es impactada en la parte trasera por el carro, que la manda a dar un giro completo hasta quedar en sentido contrario y embancada en el cordón separador de carriles.

Será trabajo de los peritos de tránsito quienes se encarguen de determinar si este hecho es un choque por alcance o una invasión de carril.