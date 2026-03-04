Estado y municipio fortalecen planeación de obra pública 2026

El gobernador Américo Villarreal recibe de la alcaldesa, Carmen Lilia Canturosas la cartera de proyectos prioritarios que fortalecen coordinación entre los tres niveles de gobierno

La alcaldesa presentó un paquete de 33 obras prioritarias que contempla pavimentaciones, repavimentaciones, recarpeteos y proyectos de drenaje pluvial

STAFF

EXPRESO-LA RAZON

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, recibió de manos de las alcaldesas y alcaldes de los 43 municipios del estado la cartera de proyectos prioritarios que integrarán la Programación de Obra Pública Estatal 2026, en un encuentro de trabajo orientado a consolidar el desarrollo con visión humanista y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Durante la reunión, el mandatario estatal reiteró su respaldo a los municipios para continuar impulsando obras que generen bienestar social y desarrollo económico en todo el territorio tamaulipeco, destacando que su administración ha destinado una inversión histórica superior a 21 mil millones de pesos en infraestructura pública.

En este marco, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, participó en la reunión junto a sus homólogos de la entidad y entregó formalmente la cartera de proyectos que integran el programa de obra pública 2026 para esta frontera.

La alcaldesa presentó un paquete de 33 obras prioritarias que contempla pavimentaciones, repavimentaciones, recarpeteos y proyectos de drenaje pluvial, acciones que permitirán fortalecer la movilidad urbana, mejorar la infraestructura en colonias y consolidar el desarrollo logístico de la ciudad.

Durante el encuentro, Canturosas Villarreal destacó la voluntad y el firme compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya para seguir impulsando proyectos estratégicos que fortalezcan la conectividad y competitividad de Nuevo Laredo, particularmente en zonas clave para la movilidad y el dinamismo comercial de la frontera.

“Agradezco profundamente al gobernador Américo Villarreal Anaya por su respaldo permanente a Nuevo Laredo; ha sido un aliado firme de nuestra ciudad. Hemos trabajado de manera coordinada y con visión estratégica para concretar obras que potencian nuestra vocación logística y, al mismo tiempo, mejoran la calidad de vida de las familias que viven en nuestras colonias”, expresó la presidenta municipal.

La alcaldesa subrayó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal ha permitido consolidar proyectos de gran impacto para la región, como el impulso a la ampliación del Puente del Comercio Mundial, una obra estratégica que incrementará la capacidad de cruces de carga y fortalecerá el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

Asimismo, destacó que este trabajo conjunto se fortalece con el respaldo del Gobierno Federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo apoyo a través de los fondos federales y programas de infraestructura permite ampliar el alcance de los proyectos estatales y municipales.

“La visión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar el desarrollo con justicia social, a través de fondos federales que fortalecen la obra pública, permite que estados y municipios avancemos con mayor capacidad para atender las necesidades de la gente. Ese respaldo se traduce en más infraestructura, más bienestar y mejores oportunidades para las familias”, señaló Canturosas Villarreal.

Finalmente, la presidenta municipal reiteró que esta coordinación entre Gobierno Federal, Gobierno del Estado y Gobierno Municipal seguirá generando resultados concretos para Nuevo Laredo, consolidando proyectos de infraestructura que impulsen el crecimiento económico y eleven la calidad de vida de las y los neolaredens