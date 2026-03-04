Federación anuncia inversión para modernizar la carretera Tampico–Valles

La obra forma parte del Programa de Infraestructura Carretera y comenzará en 2026, con el objetivo de mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y generar empleos en la región.

José Luis Rodríguez Castro Expreso La Razón

El Gobierno Federal anunció la intervención de la carretera Tampico–Valles, incluida en un programa nacional que busca mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y generar empleos en distintas regiones del país.

Durante La Mañanera del 4 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la obra forma parte del Programa de Infraestructura Carretera y que la inversión busca modernizar tramos estratégicos de la red carretera nacional.

“Esta obra se ejecutará a partir de 2026 y permitirá conectar de manera más eficiente la región de Ciudad Valles con Tampico”, detalló Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en la misma conferencia.

El programa contempla una inversión pública y mixta de 397 mil 46 millones de pesos para intervenir cerca de 5 000 kilómetros de autopistas y carreteras, además de rehabilitar 29 kilómetros en 21 puentes, con objetivos de reducir desigualdades y mejorar la conectividad nacional.

Entre las obras mencionadas se incluyen los tramos Cuautla–Tlapa, Tamazunchale–Huejutla, Macuspana–Escárcega, Salina Cruz–Zihuatanejo y Guaymas–Esperanza–Yécora–Chihuahua, todas bajo el mismo programa federal.

El anuncio se realizó en el Palacio Nacional, donde la presidenta y el secretario de la SICT compartieron las metas, los montos de inversión y los plazos de ejecución del programa.