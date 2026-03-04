FIFA mantiene intactas reservas hoteleras para el Mundial 2026

Versiones sobre cancelaciones masivas en hoteles de la Ciudad de México son desmentidas por autoridades y fuentes cercanas a la organización del torneo. La planeación del Mundial contempla contratos de largo plazo para garantizar disponibilidad y estabilidad de tarifas.

A poco más de tres meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, versiones difundidas en redes y algunos espacios informativos sobre supuestas cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras en la Ciudad de México fueron desmentidas por autoridades turísticas y por fuentes cercanas a la organización del torneo.

Interlocutores vinculados a la logística del Mundial en México señalan que la FIFA mantiene vigentes los acuerdos establecidos con hoteles de las ciudades sede, contratos que fueron pactados con anticipación como parte del esquema de planeación del evento internacional.

El mecanismo forma parte del modelo operativo que la organización utiliza en los países anfitriones. Consiste en reservar bloques de habitaciones con varios años de anticipación para asegurar disponibilidad, controlar costos y evitar distorsiones en el mercado turístico durante el torneo.

De acuerdo con estas fuentes, los convenios con hoteles fueron firmados con varios años de anticipación y forman parte del esquema logístico que la FIFA utiliza para asegurar tarifas estables y disponibilidad durante el campeonato.

La reserva de habitaciones no se limita a las delegaciones deportivas. El esquema incluye a equipos, cuerpos técnicos, árbitros y personal operativo, pero también a los contingentes de medios de comunicación internacionales y a proveedores que participan en la organización del torneo.

En el caso mexicano, la estrategia es especialmente relevante porque tres ciudades serán sede de partidos: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Cada una debe asegurar infraestructura hotelera suficiente para atender la llegada simultánea de miles de visitantes.

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México intervino públicamente para aclarar la situación. A través de sus redes sociales, la dependencia rechazó las versiones sobre cancelaciones de reservaciones y afirmó que la información difundida no corresponde a la realidad del proceso de planeación.

Según el comunicado difundido, el comportamiento del mercado turístico internacional y los acuerdos establecidos con la FIFA siguen su curso normal, dentro de los calendarios previstos para la organización del Mundial.

La dependencia subrayó que los preparativos para 2026 continúan en marcha y que la coordinación entre autoridades, sector turístico y organizadores del torneo se mantiene sin cambios respecto a lo programado.

La aclaración ocurre en un contexto de alta expectativa económica alrededor del Mundial 2026. El torneo será el primero con 48 selecciones y se disputará en tres países —México, Estados Unidos y Canadá— lo que incrementará de manera significativa el flujo de visitantes internacionales.

Para la Ciudad de México, sede histórica del futbol mundialista desde 1970, la planeación turística y hotelera es considerada una pieza clave del dispositivo logístico que acompañará la organización del campeonato.

Las autoridades locales sostienen que la coordinación con la FIFA y con los organizadores del evento se mantiene activa, y que el calendario de preparativos avanza conforme a lo previsto para recibir a millones de aficionados durante el verano de 2026.