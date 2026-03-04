Operativo de Semana Santa busca saldo blanco con más de 700 elementos en la zona sur

Más de 700 elementos de seguridad y auxilio participarán en el Operativo de Semana Santa en la zona conurbada, con vigilancia en playas, lagunas y principales puntos turísticos

Cynthia Gallardo

La Razón

Más de 700 elementos de seguridad y auxilio se prevé que participen en el Operativo de Semana Santa en la zona conurbada, con la posibilidad de incrementar el estado de fuerza este año, informó Rafael Chirinos Aguilar, subdirector regional de Protección Civil.

“El año pasado estamos hablando de arriba de 700 elementos que van a estar en la zona conurbada. Este año quizá se incremente el equipo humano y el equipo material aquí en la zona sur”

Dijo que además del despliegue de personal, se contará con unidades y equipo especializado para atender cualquier eventualidad durante el periodo vacacional.

“Contamos con unidades de contraincendio, unidades rápidas, personal capacitado, paramédicos, área operativa y una ambulancia destinada para poder garantizar la seguridad y nos sumamos a los municipios”

Indicó que el operativo es resultado de la coordinación entre los ayuntamientos de Tampico, encabezado por Mónica Villarreal Anaya; Ciudad Madero, presidido por Erasmo González Robledo; y Altamira, a cargo de Armando Martínez Manríquez, quienes también dispondrán de elementos y unidades para reforzar la vigilancia.

“Es una de las indicaciones de nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya, trabajar, coadyuvar de manera conjunta con los municipios y poder reforzar todo en materia de prevención y atención a la ciudadanía para que este 2026 Semana Santa sea saldo blanco”

Como parte de las acciones preventivas, mencionó que los guardavidas de los tres municipios realizan prácticas constantes y recordó que en 2025 fueron certificados para garantizar la seguridad de los visitantes en atractivos turísticos como la Playa Miramar, Playa Tesoro y las lagunas de la región.