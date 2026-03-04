Tribunal exige al Ejército entregar archivos del caso Ayotzinapa (

Un juez federal ordenó al Ejército entregar 853 documentos de inteligencia de 2014 relacionados con el caso Ayotzinapa; además fue detenido el secretario de Tránsito de Iguala por su presunta vinculación con los hechos.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juzgado federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar información considerada relevante para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en 2014 en el caso Ayotzinapa.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México instruyó a las Fuerzas Armadas proporcionar 853 folios elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) durante 2014, año en que sucedieron los hechos en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con la resolución judicial, la ausencia de continuidad en los documentos no significa que no existan, sino que constituye un indicio de que la información podría estar en poder de autoridades militares y, por lo tanto, debe ser entregada.

El fallo también señala que estos documentos no pueden clasificarse como confidenciales ni reservados, debido al interés público y al derecho de las familias de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido una postura pública sobre la resolución del 19 de febrero ni respondió de inmediato a solicitudes de información realizadas por la agencia Reuters.

Durante su conferencia matutina del miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no tenía conocimiento del fallo, aunque reiteró que a finales de marzo sostendrá una reunión con los padres de los estudiantes.

La desaparición de los 43 normalistas ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Diversas investigaciones han señalado la presunta participación de integrantes del crimen organizado en colusión con autoridades locales y fuerzas de seguridad.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha advertido en distintos informes sobre posibles omisiones y ocultamiento de información por parte de instituciones castrenses, especialmente en relación con registros de inteligencia militar.

En un hecho paralelo, el Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, secretario de Tránsito del municipio de Iguala, por su presunta participación en delincuencia organizada y su probable relación con el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con las investigaciones, Mosso Benítez habría utilizado el teléfono celular de uno de los estudiantes desaparecidos después de los hechos del 26 de septiembre de 2014.

La detención se realizó mediante una orden de cateo autorizada por un juez de control en un inmueble del fraccionamiento Villas del Rey, en Iguala. Durante el operativo se aseguraron armas cortas y largas, cartuchos, un cargador, presunta droga y teléfonos celulares.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con información de EXCÉLSIOR