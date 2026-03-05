Desmantela Comapa 450 tomas a morosos

La cartera vencida que se les imputa a quienes no pagan asciende a 500 millones de pesos; son 40 mil usuarios los que adeudan

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Victoria informó que de 2025 a la fecha se han desmantelado 450 tomas domiciliarias debido a la negativa de usuarios a pagar sus adeudos y regularizar su situación. La cartera vencida supera los 500 millones de pesos e involucra a alrededor de 40 mil usuarios.

El gerente del organismo, Fernando García Fuentes, reconoció que se han endurecido las medidas contra quienes incumplen con el pago del servicio, aplicando primero la limitación del suministro y, en caso de reconexión irregular, el desmantelamiento de la toma.

“Si detectamos que una persona se reconecta sin haberse regularizado, procedemos a desmantelar la toma. En lo que va de 2026 se han retirado 50, aunque para el organismo representa un costo adicional; sin embargo, ante la negativa del usuario, debemos aplicar la medida”, señaló.

Precisó que la deuda acumulada corresponde a varios años y asciende a 500 millones de pesos.

Aunque parte podría considerarse incobrable, no puede eliminarse de manera unilateral, por lo que se requiere un proceso administrativo y el acercamiento de los usuarios para analizar cada caso.

Detalló que de los 130 mil usuarios del servicio, 40 mil presentan rezago. Entre los casos detectados hay solares baldíos, viviendas abandonadas y usuarios que simplemente se niegan a pagar. Tan solo el año pasado se desmantelaron alrededor de 400 tomas.

Indicó que tras notificar el adeudo en el recibo y transcurrir tres meses sin pago, se procede al retiro de la toma. Además, se han iniciado procedimientos administrativos de ejecución contra morosos, que incluyen requerimientos de pago y señalamiento de bienes.

Actualmente no hay un programa vigente de descuentos; sin embargo, por instrucción del alcalde se prepara un esquema de regularización con descuentos en recargos. Invitó a los usuarios que consideren excesivo su consumo a acudir al organismo para revisar su situación.

“Nos parece injusto que seis de cada diez usuarios cumplan y con su aportación se subsidie a quienes no pagan. Llevar el agua cuesta, y el servicio debe sostenerse con la contribución de todos”, puntualizó.