Golpean a alumno en primaria de Matamoros; madre denuncia que escuela ignoró el caso

La madre denunció que, a la salida del plantel, el menor volvió a ser interceptado por algunos compañeros, quienes presuntamente continuaron golpeándolo y le causaron heridas en el rostro y cerca de un ojo con el cierre de un suéter.

Por Raúl López García

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- Una madre de familia denunció públicamente un presunto caso de bullying ocurrido en la escuela primaria Miguel Sáenz González de Matamoros, donde su hijo de 10 años habría sido golpeado por varios compañeros, mientras que —según acusó— la dirección del plantel minimizó lo sucedido.

A través de redes sociales, la mujer relató que el menor fue agredido por otros estudiantes “como si fuera una pelota”, lo que le provocó diversos moretones y lesiones.

De acuerdo con su testimonio, el niño pidió ayuda a personal de la escuela; sin embargo, asegura que no se actuó de inmediato y le indicaron que el asunto sería revisado después porque la jornada escolar estaba por terminar.

La madre señaló que, incluso a la salida del plantel, el menor volvió a ser interceptado por algunos compañeros, quienes presuntamente continuaron golpeándolo y le causaron heridas en el rostro y cerca de uno de los ojos con el cierre de un suéter.

En su publicación, explicó que el acoso contra su hijo habría iniciado tiempo atrás, luego de que el niño lloró en la escuela tras el fallecimiento de su abuelo, situación que, dijo, lo convirtió en blanco de burlas y agresiones.

También aseguró que la familia acudió a distintas instancias para buscar apoyo, entre ellas el Ministerio Público y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); sin embargo, indicó que en estos casos únicamente se realizan procesos de conciliación debido a que los presuntos agresores son menores de edad.

El señalamiento difundido en redes sociales provocó reacciones de usuarios que exigieron mayor atención a los casos de violencia escolar y pidieron a las autoridades educativas intervenir para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, autoridades educativas no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.