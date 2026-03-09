Colapsa edificio en San Antonio Abad; moviliza a cuerpos de emergencia en CDMX

Autoridades informaron que el inmueble había quedado resentido tras el sismo de 2017 y era sometido a trabajos de demolición cuando ocurrió el colapso

Un edificio en proceso de demolición se desplomó la tarde de este lunes 9 de marzo en Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, lo que provocó una intensa movilización de servicios de emergencia ante el posible atrapamiento de varias personas entre los escombros.

De acuerdo con los primeros reportes, el desplome se registró en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, lo que provocó la activación de protocolos de rescate. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos, personal de seguridad y binomios caninos trabajan en el sitio para localizar a las víctimas.

Rescatan 1 persona y 3 más permanecen atrapadas en edificio derrumbado en San Antonio Abad

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, una persona fue rescatada con politraumatismo y trasladada de inmediato al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada. Asimismo, continúan las labores de búsqueda para localizar a tres personas que permanecen atrapadas dentro de la estructura colapsada.

Ante el riesgo en la zona, personal de Protección Civil realizó la evacuación preventiva de 57 personas que se encontraban en edificios aledaños al inmueble derrumbado. La medida busca evitar mayores riesgos mientras se desarrollan las labores de rescate y evaluación estructural en los predios cercanos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acudió al lugar para supervisar los trabajos de emergencia y coordinar el operativo interinstitucional. Mientras continúan las maniobras de rescate, la circulación en Calzada San Antonio Abad permanece cerrada en dirección al Centro Histórico.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO