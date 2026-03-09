Marina decomisa 2 toneladas de cocaína en Acapulco

En una operación marítima encabezada por la Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fueron aseguradas aproximadamente dos toneladas de cocaína en el puerto de Acapulco, Guerrero.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), dio a conocer que con este decomiso, la actual administración acumula más de 60 toneladas de esta droga incautadas en aguas mexicanas, lo que representa un golpe directo a las finanzas del crimen organizado e impide que esa sustancia llegue a las calles.
Por otro lado, a finales de febrero, el Gabinete de Seguridad reportó los resultados de la presencia continua de las fuerzas federales en Sinaloa, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En este sentido, Omar García Harfuch dio a conocer en ese entonces que el balance de resultado incluyó 2,225 personas detenidas por delitos de alto impacto, 33 toneladas de droga asegurada y 1,942 laboratorios y áreas de concentración de metanfetamina desmantelados.
Además, se decomisaron 4,850 armas —una de cada cinco aseguradas en todo el país corresponde a Sinaloa—, más de un millón de cartuchos, ametralladoras, rifles Barrett calibre .50, lanzagranadas, granadas y más de 5,500 artefactos explosivos improvisados.
