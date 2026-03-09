VIDEO: Asiste a marcha del #8M como aliado y lo exhiben como deudor alimentario

En el clip se observa cuando el presunto aliado de las mujeres iba sin playera y en compañía de su novia quien lo llevaba esposado y con una correa mantenía su paso

Un hombre que acudió con su pareja a la marcha del 8M en una especie de performance fue exhibido por una mujer que se presentó como la madre de su hijo, quien indicó a la persona con la que iba su ex, que es un hombre catalogado como un deudor alimentario al descuidar la manutención de su hijo.

El incidente quedó documentado en video en calles del estado de Tlaxcala, el cual fue compartido en las redes sociales. En el clip se observa cuando el presunto aliado de las mujeres iba sin playera y en compañía de su novia quien lo llevaba esposado y con una correa mantenía su paso.

Pero una mujer los interceptó al llegar a una plaza para increpar a la pareja y preguntar a la novia del sujeto: «Tiene un hijo conmigo. ¿Sabes cuántos años tiene?, nueve. ¿Sabes cuántos años llevo peleando en juzgado», cuestionó la expareja sentimental del sujeto.

¿Qué pasó con el hombre que acudió a la 8M y fue exhibido como deudor?

El sujeto que participó en la marcha del 8M acudió con los ojos vendados y esposado, y en su espalda, pecho y estómago llevaba escritas varias leyendas con color rojo, entre las cuales estaba: “Me calla para que ellas hablen”.

Luego de ser increpado por su expareja y madre de su hijo, el hombre se dio media vuelta al comenzar a ser abucheado por las mujeres que acudieron a la marcha este domingo 8 de marzo, para exigir que se retirara del lugar: “Fuera, fuera”.

¡Y SIGUEN LOS MEMES DEL 8MEME! 🤡⛓️🚶‍♂️ ¡El premio al «SIMPático» del año ya tiene dueño y se encuentra en Tlaxcala capital! 🏆🇲🇽 En un intento desesperado por obtener validación (o quizá solo un poco de atención), este espécimen decidió que regalar su dignidad era el accesorio… pic.twitter.com/HPWeuLM02s — Anonymous Hispano (@anonopshispano) March 9, 2026

El sujeto que fue a la marcha del 8M en Tlaxcala también fue exhibido en las redes

El sujeto quedó exhibido al ser denunciado de violencia económica y vicaria por parte de la madre de su hijo menor de edad. Los comentarios negativos que recibió el hombre escalaron a las redes sociales con mensajes que escribieron los internautas como:

“No es que se haya dejado pisotear para encajar, las cosas como son, ese tipo quiso ir de lucido, y sus acciones tuvieron consecuencias, no pagar la manutención de su hijo fue la causa del desenlace, no la movimiento en sí, más ha padecido su hijo en años que él en sus 5 minutos”.

“Ese wey fue a ver que se ligaba y no le fue tan mal, al tiempo..”.

“La línea entre humillado y ridículo es tan delgada”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO