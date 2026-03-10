Hallan tercer cuerpo tras colapso de edificio en San Antonio Abad; concluyen labores de búsqueda

Bomberos y elementos de Marina desactivan sus operativos y reabren la circulación en la zona

Juan Manuel Pérez Cova, jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, confirmó el hallazgo y entrega del tercer muerto tras el derrumbe de un inmueble de tres niveles en la estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC), San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

Alrededor de las 7:30 horas Manuel Pérez confirmó a este diario que el cuerpo de la tercer víctima había sido localizado, quien fue identificado como un masculino y trabajador de la empresa. Tras el hallazgo de la víctima, se hizo su entrega a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

«En este momento se entrega la tercera víctima a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México. Así concluimos las labores de búsqueda y rescate de personas que permanecían atrapadas bajo los escombros. #ServicioConcluido», confirmó en la red de X.

Último cuerpo fue hallado durante la mañana de este martes

Miryam Urzúa, titular de Protección Civil, explicó que el primer cuerpo fue hallado alrededor de las 5 de la tarde del día de ayer, 9 de marzo. Durante las cuatro de la madrugada de hoy, se encontró el segundo cuerpo. Y con el hallazgo del tercer cuerpo, dio por finalizado el operativo de emergencia en la Avenida San Antonio.

Una de las víctimas rescatadas con vida, identificado como Ángel Miranda, fue internado en el Hospital General Dr. Rubén Leñero, situado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue reportado estable y consciente. Su hermano dio a conocer a medios locales que se mantiene despierto pese a los múltiples golpes en su cuerpo y cabeza.

¿Cuál fue la causa del derrumbe en el edificio de la colonia Tránsito?

Miranda, de 42 años, fue el único trabajador en salir con vida del edificio que se encontraba en demolición. Clara Brugada, jefa de Gobierno, aclaró durante el recorrido de la zona que el edificio se encontraba dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Por su lado, Miriam Urzúa confirmó que los afectados y sus familiares recibieron apoyo desde el primero momento del siniestro.

Aclaró que la Fiscalía de la Ciudad de México abrió un expediente para investigar el origen del derrumbe. Luego de que se dio a conocer la finalización de las operaciones de búsqueda, el inmueble permanecerá resguardado para las investigaciones.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO