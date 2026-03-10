Respalda gobernador litigio de ejidatarios

Campesinos mantienen una demanda ante el Tribunal Agrario contra el parque eólico Tres Mesas por presuntos incumplimientos contractuales

Por. Perla Reséndez/Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El gobernador Américo Villarreal Anaya respaldó a los ejidatarios de Llera, que tienen ante el Tribunal Agrario, una demanda contra el parque eólico Tres Mesas a quien acusan de incumplimiento de los contratos.

Tras encabezar la ceremonia de honores en el Parque Recreativo Siglo XXI, el mandatario estatal atendió a los campesinos a quienes les dijo que, aunque los contratos no se hubieran celebrado en esta administración, serán respaldados.

“El gobierno tiene, al menos de esta administración, la posición de ver por su gente y vamos a buscar las mejores condiciones en este equilibrio y diálogo, que sean también favorables hacia ustedes”.

De acuerdo con lo manifestado por los líderes ejidales de Compuertas, Emiliano Zapata y pedro J. Méndez, los contratos con la empresa se celebraron entre 2007 y 2008.

Señalaron que los contratos han tenido modificaciones, luego de cambios en la razón social de la empresa encargada del parque, señalando que lo que buscan es transparencia y les paguen lo justo.

Al hablar con el gobernador, le pidieron el apoyo para que la empresa, para hacerle la notificación de la demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30 en Victoria y acuda a comparecer.

“Nos pagan una miseria”, señaló una de las ejidatarias que acudieron a la capital del estado en busca del apoyo estatal, en representación de las 330 familias que dijeron, son afectadas por esta situación en que dijeron, están en desventaja.

Explicaron que el próximo día 18 vence el plazo para la notificación a la empresa, mientras los días 26 y 27 se llevarían a cabo las audiencias para exponer ante la autoridad agraria esta problemática.

“Cuenten con esta gestión que me están pidiendo el día de hoy, ya el Secretario de Energía, Walter (Julián Ángel Jimérez) me informará lo correspondiente a los expedientes y a partir de allí, el Gobierno de Tamaulipas, empujarlo para que busquemos la pronta intervención del Tribunal Agrario y la resolución correspondiente”.

Ante la inconformidad, los ejidatarios llevaron a cabo una manifestación en inmediaciones de la empresa eólica, para pedir que acuda un representante legal para resolver la problemática.

Guillermo Flores Medina, representante de los ejidatarios y originario del ejido Las Compuertas, explicó que la principal petición de los tres núcleos agrarios involucrados es cancelar el contrato firmado entre 2007 y 2008, debido a presuntas deficiencias en el proceso mediante el cual fue aprobado.

Indicó que, de acuerdo con el análisis jurídico que han realizado con apoyo de autoridades, cuando se elaboró el acuerdo no se habrían cumplido adecuadamente algunos requisitos legales, entre ellos la correcta convocatoria a los ejidatarios ni el acompañamiento jurídico necesario durante las asambleas donde se tomó la decisión.

“El proyecto de demanda ya está elaborado. La instrucción del señor gobernador fue apoyarnos para que, por medio de la Secretaría de Energía y con la Procuraduría Agraria, se avanzará en la presentación del recurso ante el Tribunal Unitario Agrario”, señaló.

Flores Medina detalló que la acción legal ya fue presentada ante dicha instancia y actualmente se encuentra en proceso. Los ejidatarios esperan que el procedimiento continúe sin retrasos hasta llegar a la primera audiencia programada para los días 26 y 27 de este mes.

El representante agrario aclaró que los pagos estipulados en el contrato sí se han realizado en tiempo y forma; sin embargo, señaló que existen inquietudes relacionadas con la transparencia en la operación del parque eólico.

Explicó que uno de los señalamientos presentados ante la Secretaría de Energía es que la empresa no ha mostrado los registros completos de la energía que se inyecta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que impide a las comunidades tener certeza sobre los cálculos utilizados para determinar los pagos que reciben.

“Nos pagan, pero no tenemos el sustento de cuánto se está generando realmente, porque no se nos muestran los libros de registro de lo que se inyecta a la CFE”, afirmó.

Flores Medina subrayó que, más allá del litigio, los ejidatarios buscan mantener una relación de cooperación con la empresa, siempre que se logre un nuevo acuerdo que beneficie tanto a la compañía como a las comunidades.

“Nosotros queremos practicar el buen vecino, pero también queremos que la empresa cumpla con lo que marca la ley cuando llega a los estados, que es destinar un porcentaje al sector social para infraestructura, caminos, escuelas y otros beneficios para las comunidades”, expresó.

Finalmente, reiteró que la principal solicitud presentada al mandatario estatal es que continúe el acompañamiento institucional para que el proceso legal avance y se pueda concretar un contrato modificatorio que garantice condiciones más justas para los ejidos involucrados.