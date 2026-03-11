Aire polar refrescará a Tamaulipas

Se prevé que a partir de mañana jueves, se sientan sus efectos con una reducción en las temperaturas y probabilidades de lluvias

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un cambio en las condiciones del clima se espera en Tamaulipas a partir del jueves 12 de marzo, cuando la llegada de una masa de aire polar asociada a un frente frío provoque una disminución en las temperaturas y aumente la probabilidad de lluvias y tormentas en algunas zonas del estado.

De acuerdo con el último reporte del portal especializado Meteorología México, este sistema desciende desde Estados Unidos y avanzará hacia el noreste del país, ingresando por la región donde se ubica Tamaulipas.

En una imagen difundida por los especialistas se observa una amplia masa de aire frío que se extiende hacia el Golfo de México, impulsada por un sistema de alta presión que provocará los efectos mencionados en la región.

Debido a su ubicación geográfica, Tamaulipas se encuentra dentro de la zona donde el aire polar tendrá mayor influencia, ya que el frente frío se desplazará hacia el noreste del país y el litoral del Golfo.

No obstante, no se trata de un evento de frío intenso, aunque el cambio será perceptible para la población, ya que romperá con la racha de días calurosos que han predominado recientemente en la entidad.

Para jueves y viernes se espera un ambiente menos cálido, con temperaturas máximas que podrían ubicarse alrededor de los 27 grados centígrados.

Además del descenso en el calor, el paso del frente frío podría generar mayor nubosidad, rachas de viento y probabilidad de tormentas aisladas conforme el sistema avance sobre el Golfo de México.