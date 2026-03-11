Con sangre victorense

Con cuatro jugadoras victorenses, Correcaminos inicia el camino en la LNBP Femenil

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Con presencia de talento local y el respaldo de la máxima autoridad universitaria, fue presentado oficialmente el plantel de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que competirá en la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde el rector Dámaso Anaya Alvarado encabezó la presentación del equipo que representará a la máxima casa de estudios en el máximo circuito del baloncesto profesional femenil en México.

Durante su mensaje, el rector deseó éxito al conjunto universitario y destacó el crecimiento que ha tenido el deporte dentro de la institución, subrayando que el proyecto deportivo también abre oportunidades para las propias estudiantes de la UAT.

“Esperemos que estas jugadoras sean ejemplo a seguir, ya que para la UAT el deporte es una prioridad. Nosotros queremos que se tengan más estímulos para que siga creciendo”, expresó.

Asimismo, exhortó al equipo a dar su mayor esfuerzo y a convertirse en un ejemplo del espíritu de superación que se fomenta dentro de la universidad, al tiempo de reconocer que el apoyo de la comunidad universitaria y de la afición ha sido clave para el desarrollo de los equipos profesionales y del deporte estudiantil.

Dentro del plantel destaca la presencia de cuatro jugadoras originarias de Ciudad Victoria, quienes representan el talento local dentro del equipo universitario.

Entre ellas aparece Virginia González, quien ya cuenta con experiencia dentro de esta liga profesional y vive su tercera temporada con el conjunto naranja. Aunque actualmente ya no es estudiante, cursó su formación universitaria dentro de la UAT.

A su lado se encuentran tres jugadoras universitarias que vivirán su primera experiencia en el baloncesto profesional: Natalia Olivares, Tania Aguilar y Mabel Pérez, quienes actualmente continúan sus estudios en la institución y que ahora tendrán la oportunidad de competir en el máximo nivel del baloncesto nacional.

Las jóvenes coincidieron en que esta oportunidad representa un sueño hecho realidad, por lo que buscarán aprovechar al máximo la experiencia y seguir creciendo dentro de la disciplina, mientras esperan poder aparecer en las convocatorias durante las primeras semanas de competencia.

Durante el evento también se presentó el resto del roster que integrará el equipo para la campaña 2026, conformado por Jasmine Thomas, Bride Kennedy, Cian Cryor, Sharmaney Finley, Jannon Otto, Hazel Ramírez, Britaney Reeves y Gabielle Cooper.

Con este plantel, el conjunto universitario buscará ser protagonista dentro de la temporada y continuar fortaleciendo el proyecto deportivo que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El debut de Correcaminos será este jueves 12 de marzo a las 19:00 horas en el Gimnasio Multidisciplinario UAT, donde enfrentarán en la serie inaugural a Abejas de León Femenil.

Para este encuentro se espera una importante asistencia de aficionados, ya que el baloncesto universitario ha logrado consolidar una base sólida de seguidores en la capital tamaulipeca y el acceso al partido será gratuito para el público, en lo que marcará el inicio de una nueva temporada para el equipo naranja.