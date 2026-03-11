Padres de familia cierran secundaria

Con cadenas y candados, bloquean acceso a la Secundaria dos, para protestar por bullying y otras irregularidades graves que ponen en riesgo a estudiantes

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Con cadena y candado, padres de familia cerraron la mañana de este martes la Escuela Secundaria General Número 2 “Profesor Arquímedes Caballero”, en protesta por diversas problemáticas que, aseguran, ponen en riesgo a los estudiantes y afectan el funcionamiento del plantel.

Los inconformes señalaron que desde hace aproximadamente dos años la institución se encuentra sin director, ya que el titular dejó de presentarse por problemas de salud sin que hasta ahora se haya nombrado a un sustituto formal.

Indicaron además que la subdirectora también se ausenta con frecuencia del plantel debido a que solicita licencias de manera constante, lo que —afirmaron— ha provocado falta de control y seguimiento a los problemas que se registran dentro de la escuela.

Padres y madres de familia denunciaron que durante el horario escolar se han presentado situaciones relacionadas con violencia entre estudiantes, bullying y la presunta introducción de sustancias ilícitas y objetos punzocortantes, lo que ha generado preocupación entre la comunidad escolar.

Aseguraron que previamente dialogaron con autoridades educativas y directivos para solicitar medidas que garanticen la seguridad de los alumnos; sin embargo, señalaron que hasta el momento no se han aplicado protocolos ni acciones concretas para atender la problemática.

Durante la protesta acudió al plantel el director de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación, Jorge Luis Vázquez Valdez, quien informó a los padres que el nombramiento de un nuevo director podría realizarse “entre hoy o mañana”. No obstante, los manifestantes advirtieron que la escuela permanecerá cerrada hasta que el nuevo directivo se presente formalmente, lo que mantiene sin clases a cerca de 700 alumnos.