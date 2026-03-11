Tamaulipas apuesta por la inteligencia artificial en las aulas

Con esta apuesta, el gobierno estatal busca consolidar una transformación digital que impacte procesos de enseñanza y aprendizaje en todo el territorio.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Tamaulipas anunció la creación del Centro Estatal de Inteligencia Artificial y Tecnología Educativa como nuevo eje de innovación del sistema escolar.

La subsecretaria de Planeación, Sylvia Isabel Martínez Guerra, informó que el organismo comenzará operaciones como parte de la modernización institucional.

El proyecto contempla capacitación integral a la estructura educativa en herramientas digitales como Google Workspace.

Asimismo, se integrará el uso de inteligencia artificial mediante la plataforma Gemini en aulas rurales y urbanas.

“Queremos posicionar a Tamaulipas como un estado pionero en la integración de la inteligencia artificial educativa”, declaró la funcionaria.

El objetivo central es evitar una brecha digital entre estudiantes de escuelas públicas y otros contextos educativos.

Para fortalecer esta estrategia, en 2025 se otorgaron 330 plazas federales al personal del Centro Estatal de Tecnología Educativa.

La medida regulariza la situación laboral de trabajadores que operaban bajo contratos temporales.

“Es un logro de justicia laboral para compañeros con alta capacitación tecnológica”, sostuvo Martínez Guerra.

La autoridad explicó que alinear estructura administrativa, contratación y plataforma tecnológica permitirá mejorar indicadores educativos.

El centro se integra dentro de la visión estratégica del programa Tamaulipas Educa.

