«Acabar con los privilegios da resultados»: Sheinbaum sobre Plan B de Reforma Electoral

El Plan B plantea que los recursos ahorrados en los congresos locales se destinen a estados y municipios.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que acabar con los privilegios da resultados, en el marco del envío del Plan B de la Reforma Electoral al Congreso de la Unión.

El Plan B plantea que los recursos ahorrados en los congresos locales se destinen a estados y municipios, como parte de la política de austeridad del gobierno federal.

«La honestidad da resultados, acabar con los privilegios da resultados, apoyar al que menos tiene da resultados», expresó la mandataria desde Colima, sede de la conferencia matutina de este viernes.

Sheinbaum sumó al listado la reducción de la pobreza y la disminución de la violencia como ejemplos concretos de los resultados de esa política de gobierno.

«Un gobierno que se dedica a gobernar y no a la frivolidad da resultados, un gobierno que cree en su pueblo da resultados», añadió en la mañanera «Las mañaneras del pueblo».

La presidenta insistió en que disminuir los privilegios y mantener al gobierno en la justa medianía seguirá generando resultados, bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.