Asoma revancha

GOLPE A GOLPE / JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Hace días, en este mismo espacio le advertí que, ante el inminente fracaso de la iniciativa presidencial para la reforma electoral, se pondría en marcha un llamado ‘Plan b’ para modificar diversas disposiciones en esta materia y que su aprobación está casi garantizada por tratarse de leyes secundarias.

El miércoles que nos antecede, horas después de ser desechado en la Cámara de Diputados su proyecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión (en el Palacio Nacional) con tres coordinadores de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión: Ricardo Monreal Ávila (morena), diputado federal; y los senadores Moisés Ignacio Mier Velasco (morena) y Manuel Velasco Coello (PVEM).

Seguramente, en dicho encuentro, el zacatecano tuvo que explicar, al menos, por qué tres diputadas bajo su férula (Giselle Arellano Ávila, Santy Montemayor Castillo y Alejandra Chedraui Peralta) votaron en contra de la iniciativa y su par Olga Sánchez Cordero se abstuvo de votar; así como la ausencia de dos legisladores en la sesión plenaria.

El poblano Mier Velasco, habría dicho que, en la cámara alta, ‘estaba planchado el trámite’, seguramente, y quizá el chiapaneco que controla un grupo del verde, habría presumido que, once de sus diputados votaron en favor de la reforma.

Como fuere, advierto que la jefa del Ejecutivo Federal ya tiene armada la respuesta a sus opositores, pues, presumo, su temperamento nada tiene qué ver con la pasividad mostrada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, ante la adversidad.

Así que no le extrañe que en lo sucesivo los grupos parlamentarios de morena en ambas cámaras propongan modificar las leyes secundarias, en materia electoral, para:

+ Reducir el financiamiento público a los partidos políticos;

+ La reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), consistente en modificar su organización interna y operativa, para, así, supuestamente, lograr ‘mayor austeridad’;

+ La eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); y

+ La modificación de representación proporcional, ajustando la fórmula para evitar la dependencia de las cúpulas partidistas, y que su elección sea directa.

Todos y cada uno de los puntos forman parte de la malograda reforma electoral, pero como se trata de leyes secundarias podrían ser discutidas y aprobarse cada una en lo particular, pues sólo requerirían la calificación de una mayoría absoluta. Es decir, el voto a favor del 50 por ciento (más uno) de los diputados presentes en la sesión donde sea presentada.

Esto, en el mejor de los escenarios.

Pero, por el temperamento que muestra Claudia, advierto que irá más allá.

Da la impresión de que no le importa conciliar o concesionar, pues es pragmática en el ejercicio del poder.

Así que, advierto, irá por la revancha.

Y, sobre el escenario actual y a futuro, surgen dos conjeturas:

1) ¿Repetirá Claudia, nuevamente, su postura de victimizarse porque en la cámara baja ‘batearon’ su iniciativa de reforma electoral?; o

2) ¿Exhibirá a sus aliados como lo que son: oportunistas y vividores de la política?

Como fuere, también perdiendo se gana, aunque el triunfo lo veremos en el 2027.



Informe

Acatando el mandato constitucional, este día el gobernador Américo Villarreal Anaya entregará su cuarto informe de labores a la LXVI Legislatura del Congreso local, pero será el lunes 23 del mes en curso cuando ofrezca detalles a la sociedad en general.

Hay expectativa en cuanto al mensaje político que ofrecerá en esa fecha, tras hacer un recuento de lo realizado por su administración (en los últimos doce meses).

Sobre todo, ahora que Tamaulipas se construye una nueva y moderna infraestructura con apoyo de la Federación para mejorar la red carretera y portuaria; educativa y de salud, entre otros rubros.

La elaboración del informe absorbió tiempo, pero no por ello el mandatario disminuyó y su actividad administrativa ni su actividad pública, ya que es un hombre organizado que se dio tiempo para atender los asuntos públicos inherentes a su investidura y afinar el contenido del documento, donde seguramente plasma los avances sustantivos para lograr un Tamaulipas competitivo, sustentable, humano y seguro.

Así muestra la firmeza de su mandato; plena confianza de lo ejecutado en las distintas áreas de la administración pública y seguridad en sí mismo.

Tanta que, sin él quererlo, significa un revés para los nostálgicos del poder que en los cuatro años de su régimen han soltado harto veneno, por verse desprendidos de la ubre gubernamental.

Usted bien sabe a quienes me refiero.

