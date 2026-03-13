Ceviche de atún en lata: receta fácil para disfrutar en Cuaresma

Es una de las preparaciones que no pueden faltar en el menú de esta temporada, ya que le encanta a toda la familia y además es muy fácil de cocinar

MÉXICO.- En plena temporada de Cuaresma, los cocineros del hogar buscan las mejores preparaciones para sorprender a la familia con recetas que descarten la carne, ya que muchas personas, por cuestiones religiosas, evitan esta proteína y buscan alternativas ricas y saludables.

El ceviche de atún es una de las recetas más fáciles de preparar, sobre todo porque para esta opción se utilizan productos que vienen en lata. Además, son ideales para quienes tienen poco tiempo para cocinar y buscan un platillo delicioso para toda la familia.

Es importante que, al momento de elegir el atún, se considere uno que esté libre de soya. Esta información se puede encontrar en el etiquetado del producto. De esta manera se garantiza un mayor porcentaje de proteína de pescado puro, mejor calidad nutricional y se evita el consumo de “relleno” vegetal que se utiliza para retener agua y aumentar el peso del producto, según señalan algunos expertos.

Se pueden agregar o quitar ingredientes dependiendo de cada receta. Foto/Freepick

¿Cómo preparar un ceviche de atún de lata?

El ceviche de atún de lata es rápido, económico y bastante saludable si se prepara con ingredientes frescos. Además, es una gran opción porque este platillo aporta proteína y grasas saludables, por lo que encaja bien para quienes buscan cuidar sus triglicéridos o evitar picos de azúcar.

Ingredientes

2 latas de atún en agua

1/4 de cebolla morada picada finamente

1 tomate mediano en cubitos

1/2 pepino en cubitos

1 chile serrano o jalapeño picado (opcional)

Jugo de 2–3 limones

1 cucharada de cilantro fresco picado

1 cucharada de aceite de oliva (opcional)

Sal y pimienta al gusto

1/2 aguacate en cubos (opcional, pero muy recomendado)

Preparación

Escurre bien el atún y colócalo en un bowl.

Desmenúzalo con un tenedor.

Agrega la cebolla, el tomate, el pepino y el chile.

Exprime el jugo de limón sobre la mezcla.

Añade el cilantro, el aceite de oliva, sal y pimienta.

Mezcla suavemente y, al final, incorpora el aguacate para evitar que se deshaga.

Entre las recomendaciones para que la preparación quede aún más deliciosa, se sugiere dejar reposar el ceviche entre 10 y 15 minutos en el refrigerador, de modo que los sabores se integren mejor.

Este platillo puede disfrutarse con tostadas horneadas, galletas saladas o sobre hojas de lechuga si se busca una opción más ligera. Para una mejor presentación, algunas personas también lo sirven dentro de medio aguacate, lo que le da un toque más atractivo y apetitoso.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO