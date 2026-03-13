Choque frontal en la carretera Victoria – Zaragoza deja a una persona sin vida y dos lesionados

La carretera permaneció cerrada durante tres horas, siendo reabierta a la circulación alrededor de las 09:00 horas.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón

La mañana de este viernes 13 de marzo, un accidente registrado en la carretera a Zaragoza, a la altura del kilómetro 7, dejó como saldo una persona fallecida y dos más lesionadas.

De acuerdo con información de las autoridades, uno de los vehículos involucrados transportaba nitrato de amonio, un químico de uso agrícola e industrial que, por su peligrosidad, debe ser regulado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El ahora occiso viajaba en una camioneta Toyota con placas de Texas, la cual era conducida por un hombre de origen mexicoamericano, quien perdió la vida en el lugar.

Según las investigaciones preliminares, el conductor llevaba una trayectoria de norte, al sur, y habría sufrido una dormitada por lo que se metió en sentido contrario, impactándose de frente contra un camión Isuzu, propiedad de la empresa Transportes Tenso, S.A. de C.V. Si quién salió del estado de México, con destino a la franja norte del país.

Por si parte, los tripulantes del camión resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro hospitalario para su atención médica.

Debido a las maniobras de rescate y peritaje realizadas por las autoridades, la carretera permaneció cerrada durante tres horas, siendo reabierta a la circulación alrededor de las 09:00 horas.