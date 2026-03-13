Cierra Cruz Roja en Victoria por crisis financiera

Actualmente la delegación estatal coordina diez bases en Tamaulipas, incluyendo la de Ciudad Victoria, de las cuales dependen 183 trabajadores, entre personal remunerado y voluntarios que participan en las distintas áreas operativas.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La delegación de la Cruz Roja en Ciudad Victoria anunció el cierre temporal de sus servicios médicos y de ambulancias debido a una severa crisis financiera que impide cubrir gastos básicos de operación y el pago de salarios al personal. La institución requiere más de 2 millones de pesos para solventar sus compromisos inmediatos y poder reactivar la atención a la ciudadanía.

Durante una conferencia de prensa, el coordinador estatal de la Cruz Roja en Tamaulipas, Jesús Báez, explicó que la institución enfrenta dificultades económicas que se han acumulado en los últimos meses, lo que obligó a tomar la decisión de suspender la operatividad para evitar mayores afectaciones administrativas y de seguridad.

Entre los principales problemas se encuentra el retraso en el pago al personal, que ya suma dos quincenas sin recibir salario, además del incremento en los costos de operación, como mantenimiento de ambulancias, combustible, seguros, insumos médicos y el pago de servicios básicos.

La institución detalló que solo para cubrir salarios se requieren alrededor de 600 mil pesos, dentro de un gasto total que supera los 2 millones de pesos, monto necesario para mantener funcionando todas las áreas de atención médica, capacitación y servicios de emergencia.

La suspensión de actividades afectará principalmente a Ciudad Victoria, donde se detendrán temporalmente los servicios de ambulancias y atención prehospitalaria. No obstante, las autoridades de la Cruz Roja señalaron que las demás delegaciones del estado continúan operando con normalidad, al menos por ahora.

Actualmente la delegación estatal coordina diez bases en Tamaulipas, incluyendo la de Ciudad Victoria, de las cuales dependen 183 trabajadores, entre personal remunerado y voluntarios que participan en las distintas áreas operativas.

Los directivos recordaron que la Cruz Roja es una institución de asistencia privada, por lo que no recibe un presupuesto fijo por parte del gobierno. Sus ingresos provienen principalmente de donativos, colectas, capacitaciones, traslados médicos y convenios con empresas o instituciones.

En ese sentido, informaron que la colecta anual también quedará suspendida de manera temporal, mientras se revisan las condiciones financieras y se busca establecer estrategias que permitan reestructurar la operación de la delegación.

“Sabemos que nuestra institución está para cuando existe el sufrimiento humano, para apoyar a quien lo necesita, pero sin recursos económicos no es posible continuar operando con seguridad”, señalaron los responsables de la delegación.

Ante este panorama, la Cruz Roja hizo un llamado a la ciudadanía, empresarios y autoridades para sumar esfuerzos y apoyar económicamente a la institución, con el objetivo de restablecer los servicios lo antes posible y evitar que la crisis afecte a más delegaciones en el estado.