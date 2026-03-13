Detectan y apagan sin daños cuarto incendio forestal

Reportan que se registró el cuarto incendio de este año en Jaumave el cual fue apagado al cien por ciento.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

Un incendio forestal registrado desde la tarde del miércoles 11 de marzo en el municipio de Jaumave, específicamente en el ejido Ávila y Urbina, fue atendido y controlado al 100 por ciento por personal de Protección Civil Tamaulipas, quienes mantienen labores de monitoreo en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego fue detectado cuando apenas comenzaba a propagarse entre la hojarasca del terreno, lo que permitió que las autoridades activaran rápidamente los protocolos de atención para evitar que el siniestro se extendiera hacia áreas con mayor vegetación.

Durante la jornada del miércoles se realizó un sobrevuelo de reconocimiento, mediante el cual se confirmó que el incendio se encontraba en una fase inicial, concentrado principalmente en material seco acumulado en el suelo del área forestal.

Hasta el momento no se ha reportado afectación en hectáreas, ya que el fuego fue detectado de manera temprana, lo que permitió su control total.

Las autoridades señalaron que el monitoreo continuará durante las próximas horas para evitar que el fuego vuelva a reactivarse en esta zona del municipio de Jaumave.