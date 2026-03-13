Directora de Atención a la Mujer denuncia ciberacoso y llama a no normalizar la violencia digital

La funcionaria explicó que decidió presentar la denuncia luego de que circularan publicaciones con información falsa sobre su persona.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por presuntos actos de ciberacoso y difamación en redes sociales, Libby Zacil Adame Estrada, directora de Atención a la Mujer en Tampico, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género.

La funcionaria explicó que decidió presentar la denuncia luego de que circularan publicaciones con información falsa sobre su persona.

“Por ahí se estaban haciendo difamaciones de mi persona y esto lo hice no sólo por mí como servidora pública, como mujer. Para dar el ejemplo de que hay instituciones que sí apoyan, que sí colaboran y que ninguna mujer debe ser difamada o juzgada en ninguna red social, porque esto es un delito: el ciberacoso”

Adame Estrada exhortó a las mujeres que enfrenten este tipo de violencia digital a denunciar y buscar orientación institucional.

“Aquí el punto es alzar la voz y orientarse sobre qué instituciones pueden brindar apoyo en este tipo de situaciones. Las mujeres merecemos participar y trabajar sin miedo a que nos señalen por hacer funciones en un cargo directivo”

Indicó que la denuncia se presentó contra quien resulte responsable y que en el proceso se mencionaron algunas páginas donde presuntamente se difundió la información falsa.

“Es contra quien resulte responsable, pero sí mencioné las páginas donde se estaba difundiendo la noticia falsa… ya está trabajando la Fiscalía con girar oficios a la Policía Cibernética y también se dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por Violencia Política en materia de género”

La funcionaria indicó que la violencia digital puede tener consecuencias graves para las mujeres que son exhibidas o atacadas bajo el anonimato.

“Hay muchas mujeres que viven este tipo de situaciones que las exhiben, que las molestan… incluso hay que concientizar hasta dónde puede llegar una nota de estas. Puedes perder hasta tu trabajo o tu relación de pareja. No normalicemos este tipo de acciones”

Finalmente, informó que en Tampico existen nueve puntos de denuncia digital, uno de ellos ubicado en el Palacio Municipal, además de buzones donde las personas pueden presentar denuncias de manera anónima.