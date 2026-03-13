El invierno aún no se despide de Tamaulipas

Este sistema sería, en cierto modo, uno de los últimos impulsos invernales de la temporada

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Un nuevo descenso en las temperaturas podría presentarse en Tamaulipas la próxima semana, luego del paso del frente frío número 40 de la temporada, que actualmente mantiene condiciones más frescas en la entidad.

De acuerdo con información difundida por la página especializada Meteorología Tamaulipas, se mantiene bajo vigilancia el posible ingreso de una masa de aire de origen ártico, la cual podría comenzar a influir en el estado a partir del lunes, generando un nuevo refrescamiento del ambiente que se extendería durante gran parte de la semana.

El organismo meteorológico explicó que este sistema sería, en cierto modo, uno de los últimos impulsos invernales de la temporada, lo que provocaría un descenso perceptible en las temperaturas en distintas regiones de Tamaulipas.

Aunque por ahora no se perfila como un evento extremo ni de carácter severo, sí se prevé que el cambio sea lo suficientemente notorio para que la población vuelva a sentir condiciones más frescas, especialmente durante las mañanas y noches.

Meteorología Tamaulipas indicó que el comportamiento de este sistema aún se encuentra en análisis, por lo que en los próximos días podrían darse ajustes en los pronósticos conforme avance el monitoreo de los modelos meteorológicos.

En ese sentido, recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones, ya que la posible llegada de aire ártico podría marcar uno de los últimos episodios de ambiente frío antes de que la temporada invernal termine de retirarse de la región.