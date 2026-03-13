Estudiantes de la UAT y CBTis 103 ganan oro con proyectos de salud; competirán en etapa iberoamericana

Desarrollaron “V-Guard Gummies” un suplemento en forma de gomita con vitaminas, antioxidantes y compuestos antivirales enfocado en la prevención y el tratamiento del Virus del Papiloma Humano.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Entre 90 proyectos presentados en la etapa regional de Infomatrix Golfo Norte 2026 en Tampico, estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, campus sur y del CBTis 103 obtuvieron medalla de oro, lo que les permitirá avanzar a la etapa iberoamericana del certamen.

Víctor Acosta Villalón, coordinador de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, explicó que quienes triunfaron a nivel regional competirán en junio contra 250 proyectos provenientes de distintos países de Iberoamérica.

“Ellos ganaron medalla de oro en esta etapa y acreditaron para la etapa iberoamericana que se va a realizar en San Luis Potosí, que es donde se reúne a proyectos de toda la región de Iberoamérica… Es un gran orgullo que haya representantes de la región y que sean proyectos de alto impacto social que abonen a la calidad de vida de las personas”

Uno de los proyectos ganadores fue presentado por estudiantes de Enfermería de la UAT: Juan Pablo Hernández Hernández y Yuridia Guadalupe Ruíz García con la asesoría de la catedrática Ma. Hortensia Castañeda Hidalgo.

Desarrollaron “V-Guard Gummies” un suplemento en forma de gomita con vitaminas, antioxidantes y compuestos antivirales enfocado en la prevención y el tratamiento del Virus del Papiloma Humano.

Hernández Hernández explicó que el proyecto surgió ante la elevada incidencia de enfermedades asociadas a ese virus, principalmente el cáncer cervicouterino.

“Al percatarnos de la alta incidencia de la morbimortalidad que existe en nuestra zona conurbada, en nuestro estado y en nuestro país y en el mundo… el VPH es el principal causante de cáncer cervicouterino. El VPH no presenta síntomas y se diagnostica cáncer cervicouterino en mujeres, y en hombres puede causar cáncer de garganta, de ano o de pene”

El estudiante señaló que el suplemento busca ser una alternativa accesible que contribuya a fortalecer el sistema inmunológico de mujeres y hombres.

“El tratamiento del cáncer es altamente costoso. En el mercado, las gomitas tienen un valor entre 199 y 250 pesos mexicanos; el frasco contiene 60 gomitas y se consumen dos diarias. La vacuna en el sector privado puede costar entre 4 mil y 5 mil pesos y el tratamiento láser por verruga puede ir de mil a 3 mil pesos”

Quienes son pasantes de la carrera de enfermería de la UAT expresaron su compromiso con el desarrollo de soluciones que aporten beneficios a la sociedad.

Acosta Villalón dio a conocer que Oliver Salvador Sánchez Perales y Alejandro de Jesús Pérez Martínez, estudiantes del Cbtis 103 asesorados por el catedrático, Luis Eduardo Camarena Davila obtuvieron oro con un Sistema de Inteligencia para el Prediagnóstico de Tuberculosis.

La representación del sur de Tamaulipas tendrá los próximos tres meses para fortalecer sus proyectos antes de presentarlos en la etapa iberoamericana del certamen, que se llevará a cabo del 17 al 20 de junio en la ciudad de San Luis Potosí.