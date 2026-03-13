Guías ofrecen rutas turísticas alternas por cierre de la Ex Aduana en Semana Santa

Las y los guías certificados ofrecen distintos servicios turísticos en la ciudad.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Debido a los trabajos de restauración que se realizan en la Ex Aduana Marítima de Tampico, guías de turistas certificados impulsan recorridos alternativos por distintos puntos de la ciudad para visitantes que lleguen durante las vacaciones de Semana Santa.

Samuel Caspeta, guía de turistas certificado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, explicó que el inmueble histórico permanecerá cerrado mientras concluyen las obras de restauración, las cuales podrían terminar entre mayo y junio.

“La Aduana está cerrada hasta nuevo aviso; tentativamente se maneja una fecha, vamos a esperar a ver qué es lo que concluye. Tentativamente entre mayo y verano, más o menos, y luego vienen otras disposiciones… esperemos que mejore un poquito la afluencia turística”

El guía turístico expresó que ante esta situación, se busca promover recorridos por el centro histórico para que los visitantes conozcan el patrimonio arquitectónico y cultural del puerto.

“Que se animen a conocer el recorrido histórico del centro; es un recorrido en el cual conocen el aspecto histórico de la ciudad, muy interesante. Mucha gente se queda maravillada con la arquitectura que tenemos”

Caspeta informó que las y los guías certificados ofrecen distintos servicios turísticos en la ciudad.

“Los guías que son del municipio asisten a los puntos del tranvía, del pontón en la laguna y en módulos de turismo; los guías independientes como un servidor ofrecemos el recorrido histórico centro para que conozcan un poquito de nuestra historia. Tenemos un extra más, la famosa Ruta de las Cantinas que le ofrecemos al público”

Además, indicó que también se realizan paseos en embarcación por el Río Pánuco, que cruzan hacia el norte de Veracruz hasta la zona conocida como la Ribera de Tampico Alto, con un costo aproximado de 120 pesos por persona, tarifa que puede disminuir dependiendo del número de visitantes.

Quienes deseen contratar estos recorridos pueden localizar al guía certificado en la plaza Hijas de Tampico de 10 de la mañana a 5 de la tarde; contactarlo a través de su página de Facebook: Samuel Caspeta o al número telefónico 833 231 89 99.