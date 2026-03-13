Hospitalizan al actor José Ángel Bichir tras caer de edificio en la CDMX

Los primeros reportes indican que el actor habría intentado atentar contra su vida al lanzarse desde el tercer piso

CIUDAD DE MÉXICO.— El actor mexicano José Ángel Bichir fue hospitalizado de emergencia este viernes luego de caer desde el tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, elementos de emergencia localizaron al actor inconsciente en la parte baja de un complejo de departamentos sobre la calle Uxmal, tras el reporte de una caída desde un nivel superior.

Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron fractura en el rostro y un cuadro de abdomen agudo, por lo que fue trasladado al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

Los primeros reportes indican que el actor habría intentado atentar contra su vida al lanzarse desde el tercer piso, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por su familia ni por sus representantes.

En el lugar también se encontraba su madre, quien lo identificó ante las autoridades y fue atendida por paramédicos debido a una crisis nerviosa.

Hasta el momento la familia del actor no ha emitido un posicionamiento público sobre el estado de salud de Bichir ni sobre las circunstancias que rodearon el incidente.

José Ángel Bichir, de 38 años, pertenece a una reconocida dinastía artística mexicana. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de los también intérpretes Demián y Bruno Bichir. A lo largo de su carrera ha participado en diversas producciones de cine y televisión, entre ellas Matando Cabos, Sexo, pudor y lágrimas 2 y la serie biográfica José José: El príncipe de la canción.