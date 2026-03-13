IV Informe de Gobierno

INTRÍNGULIS / JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

Cumpliendo con lo dispuesto por los artículos 44 y 91, fracción XXXIII, de la Constitución Política de Tamaulipas, este viernes 13 de abril a las once de la mañana, en la sede del Poder Legislativo, la 66 Legislatura local recibirá el IV Informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal, que encabeza el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

En el capítulo que regula la instalación y labores del Congreso del Estado, el artículo 44 constitucional señala que este tendrá dos periodos ordinarios de sesiones en cada año legislativo, siendo el primero improrrogable, iniciando

el primero de octubre y concluyendo el 15 de diciembre.

Mientras que el segundo, arranca el 15 de enero y termina el 30 de junio, en el que, el Congreso del Estado recibirá de la Gobernadora o Gobernador, un informe sobre el estado que guarda la administración pública a su cargo, que deberá entregarse en la primera quincena de marzo de cada año.

Con una excepción contemplada en este mismo artículo: “En los años en que haya elecciones federales para renovar la Presidencia de la República, el informe que rinda la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, se realizará en la primera quincena de febrero”.

Igualmente, dentro de las facultades y obligaciones que tiene el mandatario o mandataria tamaulipeca, la fracción XXXIII, del artículo 91 constitucional, se encuentra la de concurrir a la apertura de los períodos ordinarios de sesiones del Congreso, pudiendo informar en ellos acerca de todos o algunos de los ramos de la administración a su cargo, cuando lo estime conveniente o así lo solicite el Congreso.

Pero, en este caso, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA deberá rendir el informe anual sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal en sesión pública y solemne del Congreso que se verificará durante la primera quincena de marzo de cada año que determine el Congreso.

Durante la sesión celebrada el pasado 3 de marzo, la 66 Legislatura aprobó el punto de acuerdo para fijar día y hora para el IV Informe de Gobierno.

“En atención a lo dispuesto por los artículos 44, párrafo segundo y 91 fracción XXXIII de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se determina que el día 13 de marzo del año en curso, a las 11:00 horas, tendrá verificativo la Sesión Pública y Solemne, en la que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado rendirá el Cuarto Informe sobre el estado que guarda la administración pública estatal a su cargo”, señala el punto de acuerdo, suscrito por quienes integran la Junta de Gobierno.

Que fue aprobado por unanimidad de votos de todas las bancadas de la 66 Legislatura (PAN, PRI, MC, PT y MORENA), y publicado en esa misma fecha en el Periódico Oficial del Estado.

Finalmente, el protocolo del IV Informe de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, se encuentra previsto en los artículos 82, que establece la solemnidad de la sesión que tendrá lugar este viernes 13 de marzo, y en el numeral 154, que establece el orden del día que debe cumplir quien presida la Mesa Directiva, en este caso, el diputado SERGIO OJEDA CASTILLO.

Un documento que permitirá conocer los resultados y el avance que lleva en Tamaulipas, la transformación humanista iniciada en octubre de 2022.