MSS abre investigación por denuncia de médica residente en hospital de Reynosa

El organismo detalló que se estableció una colaboración directa con el Órgano Interno de Control para llevar a cabo una investigación que permita esclarecer los hechos denunciados.

Por Raúl López García

REYNOSA, TAMAULIPAS.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que inició un proceso de investigación tras la denuncia presentada por una médica residente del Hospital General Regional No. 270 del IMSS, caso que ha generado atención pública luego de que la propia doctora hiciera señalamientos sobre presuntos actos que vulneran su integridad dentro de la unidad médica.

A través de una tarjeta informativa emitida este 13 de marzo, la representación del instituto en Tamaulipas señaló que condena de manera categórica cualquier acto que atente contra la integridad de su personal, al reiterar su política de “cero tolerancia” a la violencia, el hostigamiento y el acoso dentro del entorno laboral.

El organismo detalló que se estableció una colaboración directa con el Órgano Interno de Control para llevar a cabo una investigación que permita esclarecer los hechos denunciados. De acuerdo con el instituto, el proceso se realizará con apego a la legalidad, con el objetivo de deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas o jurídicas que correspondan.

Asimismo, el IMSS aseguró que se brinda atención integral y acompañamiento institucional a la médica denunciante, con la aplicación de protocolos de seguridad y mecanismos de prevención para garantizar condiciones laborales dignas y respetuosas para el personal que labora en la unidad hospitalaria.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso de prevenir, atender y erradicar actos de violencia de género en el ámbito laboral, además de promover una cultura de respeto y equidad en todas sus unidades médicas.

El caso ocurre en medio de una creciente discusión sobre las condiciones laborales del personal médico residente en hospitales públicos del país, particularmente en lo relacionado con jornadas extensas, presiones laborales y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para la denuncia y atención de posibles abusos.