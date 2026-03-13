Rama de árbol cae sobre camión en la zona centro

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para atender la situación y comenzar las maniobras necesarias para retirar la rama y evitar riesgos.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una pesada rama de árbol cayó sobre un camión de reparto luego de ser golpeada por la unidad cuando circulaba en la calle Pedro José Méndez, en la zona centro.

El incidente ocurrió cerca de la intersección con la calle 13 de Enero, donde el vehículo impactó una rama baja que terminó desprendiéndose y cayendo sobre la parte superior de la unidad.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para atender la situación y comenzar las maniobras necesarias para retirar la rama y evitar riesgos.

Agentes de Tránsito también llegaron al lugar y procedieron a cerrar temporalmente la circulación en el tramo afectado para prevenir otro incidente.

Posteriormente personal de Protección Civil se sumó a las labores de respuesta y evaluación del árbol, con el fin de descartar otros desprendimientos.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se habría originado cuando el día camión golpeó la rama que se encontraba a baja altura sobre la vialidad.