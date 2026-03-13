Refuerzan vigilancia en el Mercado Municipal de Tampico por la temporada de Semana Santa

Estas acciones forman parte de las estrategias del municipio para brindar mayor tranquilidad tanto a comerciantes como a los visitantes que acuden al Mercado Municipal durante la temporada alta.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Ante el incremento de visitantes que se espera durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, el Ayuntamiento de Tampico reforzará la seguridad en el Mercado Municipal con la contratación temporal de seis vigilantes adicionales.

El director de mercados, Aurelio Cantú Díaz, informó que la medida responde a instrucciones de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, ante el aumento de visitantes que se prevé durante el periodo vacacional.

Explicó que actualmente el centro de abasto cuenta con ocho vigilantes, por lo que con la contratación de seis más se ampliará la cobertura de vigilancia en accesos, pasillos y zonas de mayor afluencia.

“Vamos a contratar seis personas más para reforzar la vigilancia, principalmente durante la temporada vacacional, cuando aumenta la afluencia de visitantes al mercado”

Expresó que los nuevos guardias serán contratados de manera temporal y se asignarán a turnos estratégicos, principalmente en horario nocturno, con el objetivo de fortalecer la presencia de seguridad en el inmueble.

“Buscamos que haya mayor vigilancia y que el personal pueda reaccionar ante cualquier situación para prevenir actos delictivos dentro del mercado”

Finalmente indicó que estas acciones forman parte de las estrategias del municipio para brindar mayor tranquilidad tanto a comerciantes como a los visitantes que acuden al Mercado Municipal durante la temporada alta.