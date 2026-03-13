Residente del IMSS Reynosa denuncia acosos y hostigamiento

La doctora difundió un video en redes sociales donde solicita apoyo ciudadano y hace un llamado directo a la presidenta de México

Por Raúl López García

Expreso – La Razón

Una médica residente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas denunció públicamente ser víctima de acoso sexual, hostigamiento laboral y amenazas de violencia dentro del Hospital Regional número 270 del IMSS en Reynosa, situación que aseguró ha sido ignorada por autoridades institucionales pese a haber presentado denuncias formales.

La doctora Estefany Sauceda Covarrubias, residente de tercer año de Traumatología, difundió un video en redes sociales donde solicita apoyo ciudadano y hace un llamado directo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al afirmar que durante meses ha denunciado agresiones sin recibir medidas de protección ni respaldo por parte del Instituto.

En su mensaje, la médica relata que el acoso comenzó dentro del servicio de traumatología y que incluso ha sido víctima de violencia física y sexual por parte de un compañero residente. El caso surge en medio de un clima de creciente preocupación por la seguridad dentro de hospitales públicos, luego de que en meses recientes también se registrara un escándalo en el Hospital Infantil de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, donde una denuncia por agresión sexual y presuntas irregularidades administrativas derivó en la renuncia del entonces director del nosocomio y en una investigación institucional.

La doctora explicó que presentó oficios formales ante el jefe de Auditoría, Denuncias e Investigación del IMSS, identificado como Diego Alan, así como ante el delegado del instituto en Tamaulipas, el doctor José Luis Arranza Aguilar. Sin embargo, aseguró que pese a contar con sellos de recibido y conocimiento de las autoridades, no ha recibido apoyo institucional ni se han aplicado medidas para garantizar su seguridad.

En el video que circula ampliamente en redes sociales, Sauceda Covarrubias afirma que solo ha recibido respaldo de la jefa de enseñanza del hospital, la doctora Nayeli Ortiz Pedraza, quien la ha acompañado en algunos procedimientos administrativos. No obstante, señaló que las medidas de protección solicitadas fueron rechazadas por el director del hospital, el doctor Enrique Silva Salazar, quien ocupa el cargo desde septiembre de 2025.

Según su testimonio, cuando informó por primera vez al director sobre el acoso, éste minimizó la situación al señalar que ese comportamiento era “normal” dentro del servicio de traumatología y que debía acostumbrarse o buscar cambiarse de área. Posteriormente, relató que también se le negó atención psicológica y psiquiátrica pese a haberla solicitado debido al deterioro de su salud emocional.

La residente asegura que la situación escaló en enero de este año cuando fue empujada contra un escritorio durante un episodio de violencia por parte de su presunto agresor. Días después sufrió una crisis de ansiedad severa y tuvo que ser atendida en el área de choque del hospital, donde —según afirma— nuevamente fue expuesta frente al personal médico.

Otro de los hechos que incrementó su temor ocurrió el pasado 5 de marzo, cuando regresó a la residencia médica femenina del hospital y encontró pertenencias del presunto agresor dentro del dormitorio donde descansan las médicas residentes. De acuerdo con su denuncia, el hombre tendría acceso al área porque posee llave del dormitorio, lo que considera una señal de que no se han aplicado las medidas de restricción solicitadas.

La doctora afirma que además del acoso ha recibido amenazas extremas por parte de compañeros, quienes presuntamente le dijeron que podían “tirar el cuerpo y destrozarlo”, situación que la mantiene con temor por su integridad física y su vida.

El caso se viralizó en redes sociales desde el 12 de marzo y ha generado indignación entre personal médico y usuarios de plataformas digitales, quienes exigen una investigación inmediata del IMSS y sanciones para los responsables. Hasta la tarde de este viernes, ni la delegación del instituto en Tamaulipas ni la dirección del hospital habían emitido una postura oficial sobre la denuncia.

En su mensaje final, la médica pidió que su caso no quede impune y que se garantice su derecho a terminar la residencia médica sin ser despedida ni obligada a convivir con sus agresores. “Soy una mujer más violentada”, expresó al solicitar intervención urgente de las autoridades federales.