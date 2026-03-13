Sheinbaum responde a Trump: cooperación en seguridad sí, soberanía no se negocia

Reiteró que México mantiene colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque subrayó que la soberanía nacional no está a negociación.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió este viernes a una publicación del presidente Donald Trump en Truth Social y reiteró que México mantiene colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque subrayó que la soberanía nacional no está a negociación.

El pronunciamiento ocurrió desde Tecomán, Colima, donde la mandataria encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, en respuesta directa a la publicación que Trump realizó en esa red social horas antes relacionada con México.

Sheinbaum sostuvo que los gobiernos de la Cuarta Transformación luchan por soberanía, independencia, libertad, democracia y justicia social, y señaló que esos principios se expresan de forma concreta en los programas de bienestar que entrega su administración.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, definió el programa como un acto de justicia social para mujeres que trabajan en el campo, el comercio o en sus hogares, y destacó su relevancia particular para las jornaleras de la entidad colimense.

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que Colima cuenta con más de 20 mil derechohabientes del programa, cifra que representa una inversión superior a 64 millones de pesos destinada a fortalecer la autonomía económica de las beneficiarias.

Sheinbaum anunció también la construcción de tres bachilleratos tecnológicos y siete bachilleratos Margarita Maza en Colima, así como un nuevo hospital del IMSS en Manzanillo, como parte de la agenda federal de infraestructura educativa y de salud para la entidad.

La posición del gobierno federal traza una línea entre la cooperación en seguridad y la autonomía soberana, y el seguimiento de los intercambios con Washington definirá si ese marco bilateral se sostiene o enfrenta nuevas tensiones en las próximas semanas.