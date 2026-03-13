¿Sorpresivo o predecible?

INTERIORES / CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

Atorón legislativo con la reforma electoral, ¿deveras esperaban otra cosa?… El diseño de la iniciativa apuntó hacia allá y pintó para eso desde un principio, al conocerse la iniciativa.

Que nadie se llame a escándalo y menos con una conductora tan racional en Palacio y un costal de mañas como PABLO GÓMEZ, en calidad de operador.

Preferible pensar en un efecto natural entre:

(1) La amenaza que el proyecto de reforma significó para los dos minipartidos y (2) su respuesta defensiva pero muy lógica que podríamos resumir en la palabra “no”.

Reacción tan fácil de pronosticar que se veía venir desde el principio. Como decir que dos más dos son cuatro. Después del pisotón vino el grito y luego la respuesta hostil, el gruñido.

Cabe entonces avanzar al siguiente nivel, puesto que la rabieta de PVEM y PT estaba más que cantada y, sin embargo, jamás pareció preocupar a la doctora. Interpretar su actitud, las razones que tuvo para dejar correr la bronca. ¿Lo que tenga que tronar, que truene?

Y tronó, se rebelaron, votaron en contra. ¿Pintaron su raya a la Presidenta?, ¿o fue la Presidenta quien les pintó la raya?, ¿háganle como quieran porque la decisión es con ellos o sin ellos?, ¿si no le creyeron es su problema?



COMPAÑEROS DE RUTA

Desde los años 90, ambos membretes han vivido de viajar trepados al tractor y presumir que van arando. Jamás han tenido vida propia, van de remolque. Nomás en 1994 tuvieron candidato propio: el Verde a JORGE GONZÁLEZ TORRES y el PT a CECILIA SOTO.

Ya afianzado el registro y bien acomodados en la nómina, le apostaron a la permanencia apoyando siempre a un hermano mayor. El PT se encaramó al estribo del PRD con CUAUHTÉMOC CÁRDENAS en 2000 y después con AMLO, en 2006 y 2012, para seguirse de frente con MORENA, también dos veces, en 2018 (AMLO) y 2024 (CLAUDIA).

El PVEM hizo más o menos lo mismo (aunque peor) abanderando a FOX en 2000, luego a MADRAZO y PEÑA (2006 y 2012) para finalmente treparse a la aplanadora guinda en 2018 y 2024 (AMLO y CLAUDIA).

Mire usted, la ruptura acomoda las cosas. Una vez que reventaron la iniciativa en el pleno, durante las siguientes horas del miércoles, hubo dos secuelas:

(1) El anuncio del (ya previsto) “Plan B” y (2) un nuevo acercamiento entre MORENA y sus entenados. Pero ahora en condiciones distintas. Estará más alta la vara para los minipartidos pues queda claro que quienes pierden son ellos. Y se los dijeron: “nadie es indispensable.”



MAYORÍA SUFICIENTE

Los números hablan. Aún sin esos apoyos, la bancada oficialista conservó mayoría absoluta en la votación de la reforma, con 259 votos a favor contra los 234 sumados entre la alianza PAN, PRI, MC, PVEM y PT. Es decir, 25 butacas más que todos juntos.

Lo cual le alcanza a CLAUDIA para sacar avante su “Plan B”, sin reformas constitucionales, pero adicionado con cambios profundos en las leyes complementarias, cuya aprobación no exige mayoría calificada.

El proyecto “B” estaba listo de antemano y se activó de inmediato en cuanto quedó consumada la traición (perdón, la votación) del miércoles. Al grado que la doctora SHEINBAUM lo presentó al día siguiente en la matutina.

No habrá cambios en la estructura del INE ni en la elección legislativa, pero las reformas secundarias buscarán reforzar la fiscalización rigurosa del gasto partidista, con mayor vinculación entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para vigilar el origen del dinero en las campañas y evitar el uso de recursos ilícitos.

Recortes drásticos del gasto electoral que, en un principio, ascenderían a 4 mil millones de pesos. Más interesante aún, dicho ahorro será canalizado directamente a estados y municipios para obra pública y programas sociales.

Buena noticia para aquellos gobiernos de entidades federativas que traen en marcha muchos proyectos pues se abre con ello una ventana de oportunidad. Tamaulipas, por ejemplo.

Coincidencia, el “Plan B” está agendado para la asamblea de San Lázaro el lunes próximo. El mismo día que AMÉRICO ofrece su cuarto informe en el Polyforum.



LOS HETERODOXOS

En cuanto a las rarezas, la nota es que hubo votos verdes en favor de la reforma, es decir, contra la línea de su partido (entre ellos PEPE BRAÑA y CARLOS CANTUROSAS) y solo un diputado petista se salió del huacal para apoyar al proyecto de CLAUDIA. El legislador de mayoría por el distrito 7 de Chihuahua, JESÚS ROBERTO CORRAL,

También están los tres casos de morenistas que votaron en contra. Mujeres todas: SANTY MONTEMAYOR (exmilitante del PVEM en Quintana Roo), ALEJANDRA CHEDRAUI (ex-verde mexiquense) y GISELLE YUNUEEN ARELLANO, antes del PAN y del PT en Zacatecas.

Algo comenté en este espacio hace una semana, el pasado viernes 6 de marzo, cuando el espíritu del “Plan B” ya aleteaba entre la opinocracia nacional. En las bancadas escindidas, escribí, habría un resultado mixto, “entre heridos y maiceados”. (Interiores, “Aliados, romper o devorarlos”, https://tinyl.co/4PxL).

Si de algo sirven los momentos difíciles es para conocer a los verdaderos amigos. Es alto el precio a pagar para los que rompen. Si en verdad creen que pueden volar solos, deberán probarlo ahora.



