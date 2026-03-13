Tembló cerca de Ciudad Victoria; epicentro fue al suroeste de la capital

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo ocurrió a las 04:12:34 horas, con epicentro a 27 kilómetros al suroeste de la capital de Tamaulipas.

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El tercer sismo del año y primero de este mes de marzo, se registró en Tamaulipas la madrugada de ayer jueves 12, y tuvo una magnitud 3.8 al suroeste de Ciudad Victoria, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 4 de la mañana con 12 minutos y 34 segundos, teniendo su epicentro a 27 kilómetros al suroeste de la capital tamaulipeca.

El organismo detalló que el sismo alcanzó una profundidad de 5 kilómetros, considerada relativamente superficial, por lo que pudo percibirse ligeramente en algunas zonas cercanas a la capital tamaulipeca y comunidades aledañas.

Las coordenadas del epicentro fueron 23.558 grados de latitud y -99.328 grados de longitud, de acuerdo con los registros del sistema nacional de monitoreo sísmico.

Y pese a que el movimiento fue perceptible para algunos habitantes, no existen reportes de daños materiales ni personas lesionadas.

Este evento sería el primer sismo registrado en Tamaulipas durante marzo de 2026, según los reportes preliminares del Servicio Sismológico Nacional, que mantiene monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país.