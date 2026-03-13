Tortas de la barda esperan boom turístico con aumento de hasta 100% en ventas

Se espera una gran afluencia de visitantes, principalmente de entidades cercanas y del extranjero.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Comerciantes que se dedican a la venta de la tradicional torta de la barda, uno de los platillos emblemáticos de Tampico, confían en que la llegada de turistas durante los próximos meses genere un importante incremento en sus ventas.

Paulo César Rodríguez, propietario de uno de los establecimientos del mercado gastronómico de este giro, señaló que la promoción del destino ha despertado interés entre visitantes de diferentes estados del país e incluso del extranjero.

“Yo creo que sí van a incrementar 95%… y si no hasta el 100%. Los hoteles se están reservando bastante”

El comerciante indicó que esperan una gran afluencia de visitantes, principalmente de entidades cercanas y del extranjero.

“Estamos esperando en Tampico 100 mil visitantes más o menos. A nivel nacional viene gente de Monterrey, Coahuila, Veracruz, Campeche, Oaxaca… de Estados Unidos muchos texanos; de Europa le están dando mucha promoción, han llegado de España, Venezuela… mucha gente que hace contenido”

Rodríguez dijo que pese al incremento en el costo de diversos insumos, los negocios han optado por mantener sin cambios el precio del producto, con el objetivo de seguir siendo accesibles para los visitantes.

“A pesar de que los insumos han estado subiendo, nosotros nos mantenemos con el mismo precio que son 70 pesos; de ahí no nos vamos a mover”

Las tortas de la barda son un platillo típico del sur de Tamaulipas que se prepara con pan francés y diversos ingredientes como: jamón, quesos, aguacate, tomate y salsa de chicharrón, convirtiéndose en uno de los alimentos más buscados por los turistas que visitan la región.

El comerciante recordó que los establecimientos dedicados a esta especialidad operan las 24 horas del día en tres turnos, para atender tanto a visitantes como a residentes que buscan degustar este tradicional platillo tampiqueño.