Trágico inicio de ‘puente’ con un muerto y seis heridos en carreteras de Tamaulipas

Protección Civil llamó a los automovilistas a manejar con mayor responsabilidad para evitar que los viajes de descanso terminen en tragedia.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Con una persona sin vida y al menos seis lesionadas en diversos accidentes registrados durante este viernes, arrancó este puente vacacional en Tamaulipas en carreteras cercanas a la capital del estado.

Protección Civil Tamaulipas, informó que los percances ocurrieron en distintos tramos carreteros donde se registró movilización de paramédicos, cuerpos de rescate y elementos de seguridad para atender a las víctimas.

Según el reporte preliminar, los accidentes se presentaron en tres puntos diferentes: en la carretera Matamoros a la altura del municipio de Jiménez, en la carretera Zaragoza cerca del kilómetro 6 y en la carretera Rumbo Nuevo a la altura del kilómetro 28.

El hecho más grave ocurrió precisamente en la carretera Zaragoza, donde una persona falleció a consecuencia del impacto, mientras que en los otros siniestros varias personas sufrieron lesiones de consideración y tuvieron que recibir atención médica por parte de los servicios de emergencia.

Las autoridades señalaron que estos accidentes coinciden con el incremento en el flujo vehicular que se registra cada vez que inicia un fin de semana largo, cuando miles de familias salen a carretera para dirigirse a playas, balnearios o municipios turísticos del estado.

Ante este panorama, Protección Civil llamó a los automovilistas a manejar con mayor responsabilidad para evitar que los viajes de descanso terminen en tragedia.

“Muchas personas aprovechan el puente para viajar, por eso es importante hacerlo con precaución, revisar el vehículo antes de salir, respetar los límites de velocidad y evitar cualquier distracción al conducir”, advirtió González de la Fuente.

El funcionario recordó que acciones simples pueden reducir considerablemente el riesgo en carretera, como no usar el teléfono celular al volante, utilizar el cinturón de seguridad en todos los asientos y colocar a los menores en sillas porta-infante cuando se trasladen en automóvil.

Finalmente, indicó que durante todo el puente vacacional se mantendrán operativos de vigilancia y asistencia en carreteras, con el objetivo de apoyar a los viajeros y responder con rapidez ante cualquier emergencia que pudiera presentarse.