Va Plan B contra excesos de Congreso y municipios

La presidenta anunció una nueva iniciativa constitucional para reducir el costo de los poderes legislativos locales y de los ayuntamientos; se modificaría la integración del Congreso de Tamaulipas y de los cabildos

Por Staff

Expreso-La Razón

Luego de que no fuera avalada la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció su Plan B que tendría un impacto directo, tanto en el Congreso del Estado, como en los ayuntamientos de Tamaulipas.

El pilar de esta nueva propuesta, que no ha sido detallada, es ir contra el gasto existente en los poderes legislativos locales y municipios del país, con el fin de redirigir esos recursos a las necesidades de la gente.

La presidenta explicó que otra de las propuestas del Plan B es poner un tope máximo a los presupuestos de los Congreso locales.

«La primera propuesta que ya lo habíamos hecho, aquí la había presentado. Poner un tope máximo a lo que deben destinarse de los presupuestos a los Congresos locales, al Senado de la República. El Senado de la República, la Cámara de Diputados tiene su presupuesto, pero el Senado tiene bastante más presupuesto. Entonces, primera propuesta: poner tope. ¿Por qué? ¿Qué se haría con este recurso? Se queda en el Estado, se queda en el municipio. ¿Para qué? Para las necesidades de la gente», mencionó.

La titular del Ejecutivo federal exhibió también una tabla con el Presupuesto de Egresos de los Poderes Legislativos de cada entidad del País, así como de las Regidurías, y adelantó que en municipios grandes pueden considerarse un máximo de 10 ediles.

Actualmente en ayuntamientos como los de Victoria, Tampico o Reynosa, el Cabildo está integrado por 21 regidores y dos síndicos.

«¿Saben cuántos regidores tiene Acapulco? Porque al final de cuentas ves, te dicen, no sólo es lo que ganan, sino todo lo que cuesta. O sea no sólo el salario, sino un entorno. ¿Cuántos regidores tiene Acapulco? 20; Monterrey, 28 regidores; Puebla, 23 regidores. ¿Ustedes creen que realmente se necesiten tantos regidores? Hay municipios que tienen tres síndicos, que son los tesoreros, digamos, ¿para qué tienen tres? Y la verdad es que el País no lo necesita”.

La Presidenta Sheinbaum adelantó que el Plan B de la reforma electoral la enviará el lunes al Congreso y dijo que, en caso de que no ser aprobado, no pasa nada, porque ella ya cumplió con su mandato con el pueblo.

Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, detalló que el Plan B será constitucional, aunque aún no tienen amarrados los votos de sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde.

En entrevista, señaló que la nueva propuesta presidencial, que podría llegar entre el lunes y martes de la próxima semana, no considera modificaciones a leyes secundarias.

«El Plan B es constitucional, no estamos hablando de leyes secundarias en este momento», dijo.

Detalló que la nueva propuesta incluirá temas como la reducción del costo de Congresos locales y de regidores en los Ayuntamientos y la modificación de la fecha de la revocación de mandato.

Agregó que es probable que también incluya la postergación de la elección judicial para que pueda moverse al 2028, lo que implicaría modificaciones en transitorios de la Constitución, y la diminución de recursos para empleados electorales en la Federación y en los estados.

Monreal dijo que, desde su punto de vista, sus aliados del PT y del Partido Verde no deberían rechazar la nueva «oferta» de la Presidenta que, reconoció, no es la reforma que ella quería y tampoco sería tan profunda como la primera propuesta.

Menos regidores en Tamaulipas

En Tamaulipas, el Congreso -actualmente bajo control de Morena- tiene 36 diputados: 22 de mayoría y 14 de representación proporcional, mismos que podrían se reducidos.

La reducción del número de integrantes de los Cabildos municipales ya se había planteado en la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador antes de dejar la Presidencia

ntentado con la propuesta realizada por Andrés Manuel López Obrador antes de dejar la Presidencia.

En aquella iniciativa se proponía modificar la conformación de los Ayuntamientos:

“El mismo criterio poblacional debe prevalecer en la integración de los ayuntamientos y las alcaldías, por lo que se propone reformar el artículo 115 para definir como estructura base de los ayuntamientos: una presidencia municipal, una sindicatura y un número variable de regidurías conforme a la población del municipio”.

En ese escenario, los municipios con una población menor a 60,000 habitantes (33 de los 43 municipios de Tamaulipas) sólo tendrían una regiduría.

Los que tengan entre 60,000 y 370,000 tendrían tres regidurías, que en el caso de Tamaulipas serían Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Río Bravo, Tampico, Victoria y Valle Hermoso.

Tendrían cinco regidores los que tengan entre 370,000 y 690,000 habitantes. En ese supuesto entran sólo Matamoros y Nuevo Laredo; mientras que Reynosa tendría siete, los que corresponden a municipios de entre 690,000 y 1 millón de habitantes.