Dos turistas resultan heridos tras desplome de globo aerostático en Teotihuacan

La AFAC anunció que los turistas de nacionalidad británica fueron trasladados a hospitales privados después de que cayera el globo aerostático en el que viajaban

Un globo aerostático se desplomó en la zona arqueológica de Teotihuacán este 16 de marzo dejando como saldo a dos personas extranjeras lesionadas. Los turistas afectados recibieron descargas eléctricas e impactos por el cableado, de acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil.

La AFAC dio a conocer que desde las 8:40 horas en el municipio mexiquense tuvieron conocimiento de este incidente en la aeronave con matrícula XA-OZY, de la empresa Happy Puerto, los dos tripulantes resultaron afectados y fueron trasladados a Ciudad de México en un hospital privado.

«La AFAC inicia investigación administrativa del evento», señala.

¿Qué pasó en Teotihuacán, HOY 16 de marzo?

En los primeros informes detallaron que el accidente ocurrió derivado del impacto por cableado de energía eléctrica del globo aerostático. Presuntamente la aeronave rozó claves de energía eléctrica, lo que provocó que perdiera el control y se desplomara.

«Se reportó un incidente por impacto en cableado de energía eléctrica de un globo aerostático», confirman.

Además del incidente en la zona arqueológica, que es visitada con regularidad también se generó un cortocircuito que dejó sin energía eléctrica a los vecinos de la colonia.

Si bien la investigación continúa, esta caída ocurrió cerca de un campo de futbol ubicado en la calle Cruz de la Misión en San Lorenzo Tlalmimilolpan.

¿Quiénes son las víctimas del accidente de Teotihuacán?

Los afectados fueron identificados como una pareja británica, se trata de Clare Wolstenhole, una mujer de 43 años de edad y Nicholas Wright, de 49 años ambos con residencia en Reino Unido. Fue la Policía Municipal de Teotihuacán quien actuó para apoyarlos tras arribar los paramédicos.

Los pasajeros declararon lo ocurrido antes de que perdiera el control, la mujer será atendida en la Clínica Particular de Juquila.

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MÉXICO