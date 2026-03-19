Caen 90% los casos de dengue en Tampico y Madero durante 2026

El funcionario atribuyó la disminución a acciones preventivas de autoridades municipales y de salud, destacando el uso de una trituradora para eliminar criaderos del mosquito transmisor.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Los casos de dengue en Tampico y Ciudad Madero registran una caída drástica de más del 90% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el director del Distrito de Salud para el Bienestar II, Marco Antonio Robles Mejía.

Dijo que mientras en los primeros meses de 2025 se contabilizaban 100 casos, actualmente sólo se han confirmado ocho, todos no graves.

“Hemos tenido nada más ocho casos; en este tiempo del año anterior 2025 ya teníamos 100 casos y ahora sólo 8, estamos hablando de una reducción de más de 90% de los casos de dengue en Tampico y Madero en nuestro Distrito”

De los casos registrados este año, dos corresponden a la colonia Emilio Portes Gil en Tampico y seis a la colonia Unidad Nacional en Ciudad Madero.

El funcionario atribuyó esta disminución a las acciones preventivas implementadas por autoridades municipales y del sector salud. Reconoció el uso de una trituradora para eliminar criaderos potenciales del mosquito transmisor.

“Las llantas, que es donde más proliferan los mosquitos, vino a disminuir sustancialmente el número de casos de dengue… tenemos reducción significativa gracias al municipio de Tampico”

Robles Mejía pidió a la población no confiarse y mantener las medidas básicas de prevención, como la limpieza de patios y permitir el acceso al personal de vectores.

“Exhortamos a la población a no bajar la guardia, que sigamos haciendo limpieza de patios y que cuando vaya el departamento de vectores a las casas les permitan entrar. Son personas que van a hacer promoción y fumigación”

Expresó que los resultados son producto del trabajo coordinado entre los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, así como del Distrito de Salud para el Bienestar II, mediante acciones de promoción, fumigación y descacharrización.

Finalmente, tras el relevo en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, el funcionario aseguró que se mantiene la misma línea de trabajo impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, reforzando principalmente la prevención del dengue y el sarampión.