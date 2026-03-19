Dan plazo de una semana; maestros advierten cierre de oficinas de apoyo preescolar

Los inconformes señalaron que el problema se arrastra desde hace años y se agudizó en enero, cuando intentaron separarse administrativamente de la supervisora, la doctora Adriana Cervantes, mediante un proyecto de reestructuración que, aseguran, fue rechazado

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Directivos de Unidades de Apoyo a Preescolar (USAEP) protestaron ante autoridades educativas y advirtieron que, si en una semana no hay solución al conflicto con su supervisora, procederán al cierre de oficinas. La exigencia es que se respete el proceso de investigación en curso y se garantice un ambiente laboral sin presiones.

Los inconformes señalaron que el problema se arrastra desde hace años y se agudizó en enero, cuando intentaron separarse administrativamente de la supervisora, la doctora Adriana Cervantes, mediante un proyecto de reestructuración que, aseguran, fue rechazado. “Ya estamos cansados de seguir con esto. Queremos trabajar con tranquilidad y respeto”, expresaron.

Indicaron que la Secretaría de Educación inició una investigación a través de una comisión bipartita, lo que implicaba la separación temporal del cargo de la supervisora; sin embargo, denunciaron que esta medida no se ha cumplido. “Cuando hay una investigación se tiene que separar a la persona del cargo, pero ella no lo ha aceptado”, afirmaron.

Dora Elsa Banda González, directora de USAEP 2, aseguró que existen pruebas de irregularidades y presiones laborales. “Yo cumplo con mi trabajo y mi personal me respalda. Lo único que queremos es justicia y trabajar en armonía”, declaró, al tiempo que rechazó que busquen la destitución de la supervisora.

Los docentes acusaron que las protestas encabezadas por la supervisora han generado mayor tensión e incluso afectaciones en la operación de las unidades, donde cada plantel cuenta con alrededor de 15 trabajadores. “Es un distractor, no nos permite trabajar al cien por ciento”, señaló el director José Luis Mota Vázquez.

Finalmente, reiteraron que han privilegiado el diálogo, pero advirtieron que de no haber una resolución pronta, escalarán las acciones. “Si no hay respuesta, vamos a cerrar oficinas. No queremos llegar a eso, pero ya estamos al límite”, concluyeron.