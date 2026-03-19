Retraso de pagos de Pemex impacta a proveedores del sur de Tamaulipas

Empresarios señalan que los adeudos en la región podrían superar los 1,500 millones de pesos entre unas 40 empresas, con posibilidad de aumentar por nuevos reclamos.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El retraso en pagos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a proveedores del sur de Tamaulipas desde hace varios años es responsable de paralizar operaciones y generar problemas en nóminas, logística y desarrollo de nuevos proyectos energéticos.

De acuerdo con Benito Torres Ramírez, presidente del Clúster de Petróleo y Gas (CEPEGAS), “muchos de esas empresas ya se han declarado en estado de quiebra y otras están vendiendo equipos, desocupando personal e incumpliendo con sus obligaciones fiscales por los adeudos pendientes”.

Empresarios locales citados públicamente han señalado que los adeudos en la región podrían rondar más de MX$1,500 millones entre unas 40 empresas afectadas, aunque esa cifra puede ser más alta dependiendo de nuevos reclamos o servicios no liquidados.

De acuerdo con datos consultados, en febrero del 2026 empresas del Clúster energético revelaron que los retrasos en pagos afectan directamente a proveedores locales, generando dificultades financieras y paralizando proyectos de infraestructura energética.

Torres Ramírez indicó que la problemática no es reciente: “El sur de Tamaulipas ha dejado mucho que decir en cuanto se refiere a los pagos pendientes; ya desde el sexenio pasado hay adeudos que no se han liquidado”.

El dirigente empresarial comparó la situación con otras regiones: “En Tabasco se han dado apoyos y beneficios distintos, mientras que aquí los contratistas siguen esperanzados a que se haga el pago y se cumplan los compromisos y promesas que se han escuchado por parte de la primera deuda”.

El retraso en los pagos ha generado un doble problema para las compañías: pérdida de personal y afectaciones fiscales, mientras algunas han recurrido a demandas legales para recibir sus pagos.

Benito Torres Ramírez concluyó que es urgente atención de las autoridades: “Ojalá que se les haya hecho saber a las autoridades y sobre todo las cantidades de lo que deben para que tomen cartas en el asunto”.