Retraso de pagos de Pemex impacta a proveedores del sur de Tamaulipas

Por. José Luis Rodríguez Castro
Expreso – La Razón
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El retraso en pagos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a proveedores del sur de Tamaulipas desde hace varios años es responsable de paralizar operaciones y generar problemas en nóminas, logística y desarrollo de nuevos proyectos energéticos.
De acuerdo con Benito Torres Ramírez, presidente del Clúster de Petróleo y Gas (CEPEGAS), “muchos de esas empresas ya se han declarado en estado de quiebra y otras están vendiendo equipos, desocupando personal e incumpliendo con sus obligaciones fiscales por los adeudos pendientes”.
Empresarios locales citados públicamente han señalado que los adeudos en la región podrían rondar más de MX$1,500 millones entre unas 40 empresas afectadas, aunque esa cifra puede ser más alta dependiendo de nuevos reclamos o servicios no liquidados.
De acuerdo con datos consultados, en febrero del 2026 empresas del Clúster energético revelaron que los retrasos en pagos afectan directamente a proveedores locales, generando dificultades financieras y paralizando proyectos de infraestructura energética.
Torres Ramírez indicó que la problemática no es reciente: “El sur de Tamaulipas ha dejado mucho que decir en cuanto se refiere a los pagos pendientes; ya desde el sexenio pasado hay adeudos que no se han liquidado”.
El dirigente empresarial comparó la situación con otras regiones: “En Tabasco se han dado apoyos y beneficios distintos, mientras que aquí los contratistas siguen esperanzados a que se haga el pago y se cumplan los compromisos y promesas que se han escuchado por parte de la primera deuda”.
El retraso en los pagos ha generado un doble problema para las compañías: pérdida de personal y afectaciones fiscales, mientras algunas han recurrido a demandas legales para recibir sus pagos.
Benito Torres Ramírez concluyó que es urgente atención de las autoridades: “Ojalá que se les haya hecho saber a las autoridades y sobre todo las cantidades de lo que deben para que tomen cartas en el asunto”.